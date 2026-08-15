暴雨潰堤 水淹河南周口唯一傳染病醫院 緊急轉移405病患
受颱風殘餘環流與強降雨影響，河南周口發生嚴重水患，唯一傳染病醫院進水後405名病患與人員全數安全轉移，當地正持續搶險。
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受颱風殘餘環流與強降雨影響，河南周口發生嚴重水患，唯一傳染病醫院進水後405名病患與人員全數安全轉移，當地正持續搶險。
受颱風「白海豚」殘餘環流影響，河南省周口市發生嚴重水患。8月13日深夜，周口市川匯區賈魯河東岸堤壩發生約30公尺寬的潰口，導致全市唯一的傳染病醫院「周口市第五人民醫院」院區被淹，積水最深達1.5公尺。周口市衛健委14日證實，截至當日上午11時，院內包含18名重症患者在內的405名病患、醫護及陪護人員，已在特警、消防與救援隊協助下搭乘衝鋒舟全部安全轉移安置。
據央視新聞、新華社報導，這場強降雨始於8月10日，周口全市平均降水量達252.4毫米。周口市衛健委工作人員表示，13日晚間11時許醫院開始進水，考量夜間轉移安全風險，先將人員安排至高樓層，隔天白天再全力組織撤離。現場影片顯示，醫院門診大樓與住院部陷入一片汪洋，多輛私家車和救護車幾乎淹沒車頂，救援人員皆配戴口罩進行搜救與撤離。
除了醫院險情，上游洩洪與河道倒灌也讓當地災情持續加劇。緊急管理部指出，受賈魯河上游來水和沙潁河倒灌頂托影響，新北環橋下賈魯河東岸堤壩爆發潰口。多位周口居民反映積水嚴重，有居民透露，12日夜間起水位明顯上漲，13日早晨具備汛期報警作用的鐵牛設施已被淹沒，更有業主收到物業通知稱市政管網超負荷，需緊急將車輛轉移至高地。
目前搶險工作正全力進行中。14日上午10時，中國安能工程救援力量攜帶110台大型機械裝備抵達現場。中國安能西安救援基地副主任羅希表示，救援隊清晨已展開作業，主要透過拋填石塊、加固溝頭等方式推進搶險，爭取盡快完成合攏。據統計，8月12日以來，河南包括平頂山郟縣、許昌鄢陵縣及周口等地已有至少三處出現堤壩潰口或險情。
因應嚴重災情，國家防災減災救災委員會針對颱風「白海豚」殘渦及強降雨對河南造成的災害，緊急啟動國家四級救災應急響應，並派工作組赴災區指導協助群眾轉移安置與生活保障。水患消息曝光後引發網友高度關注，紛紛留言祈福「希望病患和醫護人員都平安」、「防汛救援人員辛苦了，要注意安全」、「傳染病醫院被淹，消殺工作一定要跟上」。
因賈魯河東岸堤壩發生約30公尺寬潰口，加上強降雨與河道倒灌，導致周口市第五人民醫院院區進水被淹，積水最深達1.5公尺，只能緊急疏散。 截至14日上午11時，院內405名病患、醫護及陪護人員已全部安全轉移，其中包含18名重症患者。撤離過程由特警、消防與救援隊以衝鋒舟協助完成。 中國安能已調派110台大型機械到場搶險，採取拋填石塊、加固溝頭等方式爭取合攏；國家防災減災救災委員會也已啟動四級救災應急響應並派工作組支援。
精華 FAQ
因賈魯河東岸堤壩發生約30公尺寬潰口，加上強降雨與河道倒灌，導致周口市第五人民醫院院區進水被淹，積水最深達1.5公尺，只能緊急疏散。
截至14日上午11時，院內405名病患、醫護及陪護人員已全部安全轉移，其中包含18名重症患者。撤離過程由特警、消防與救援隊以衝鋒舟協助完成。
中國安能已調派110台大型機械到場搶險，採取拋填石塊、加固溝頭等方式爭取合攏；國家防災減災救災委員會也已啟動四級救災應急響應並派工作組支援。
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