暴雨潰堤 水淹河南周口唯一傳染病醫院 緊急轉移405病患

周口市川匯區賈魯河東岸堤壩發生約30公尺寬的潰口，導致全市唯一的傳染病醫院「周口市第五人民醫院」院區被淹。(圖/河南消防)

AI摘要 文章摘要整理： 受颱風殘餘環流與強降雨影響，河南周口發生嚴重水患，唯一傳染病醫院進水後405名病患與人員全數安全轉移，當地正持續搶險。

受颱風「白海豚」殘餘環流影響，河南 省周口市發生嚴重水患。8月13日深夜，周口市川匯區賈魯河東岸堤壩發生約30公尺寬的潰口，導致全市唯一的傳染病醫院「周口市第五人民醫院」院區被淹，積水最深達1.5公尺。周口市衛健委14日證實，截至當日上午11時，院內包含18名重症患者在內的405名病患、醫護及陪護人員，已在特警、消防與救援隊協助下搭乘衝鋒舟全部安全轉移安置。

據央視新聞、新華社報導，這場強降雨始於8月10日，周口全市平均降水量達252.4毫米。周口市衛健委工作人員表示，13日晚間11時許醫院開始進水，考量夜間轉移安全風險，先將人員安排至高樓層，隔天白天再全力組織撤離。現場影片顯示，醫院門診大樓與住院部陷入一片汪洋，多輛私家車和救護車幾乎淹沒車頂，救援人員皆配戴口罩進行搜救與撤離。

除了醫院險情，上游洩洪與河道倒灌也讓當地災情持續加劇。緊急管理部指出，受賈魯河上游來水和沙潁河倒灌頂托影響，新北環橋下賈魯河東岸堤壩爆發潰口。多位周口居民反映積水嚴重，有居民透露，12日夜間起水位明顯上漲，13日早晨具備汛期報警作用的鐵牛設施已被淹沒，更有業主收到物業通知稱市政管網超負荷，需緊急將車輛轉移至高地。

目前搶險工作正全力進行中。14日上午10時，中國安能工程救援力量攜帶110台大型機械裝備抵達現場。中國安能西安救援基地副主任羅希表示，救援隊清晨已展開作業，主要透過拋填石塊、加固溝頭等方式推進搶險，爭取盡快完成合攏。據統計，8月12日以來，河南包括平頂山郟縣、許昌鄢陵縣及周口等地已有至少三處出現堤壩潰口或險情。

因應嚴重災情，國家防災減災救災委員會針對颱風「白海豚」殘渦及強降雨對河南造成的災害，緊急啟動國家四級救災應急響應，並派工作組赴災區指導協助群眾轉移安置與生活保障。水患消息曝光後引發網友高度關注，紛紛留言祈福「希望病患和醫護人員都平安」、「防汛救援人員辛苦了，要注意安全」、「傳染病醫院被淹，消殺工作一定要跟上」。