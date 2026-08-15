男指導女友健身被指黑私教 西安健身房逼看結婚證 網：霸王條款

西安市曲江新區「自由尺碼健身·普拉提」健身房近日爆發一起退卡糾紛。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 西安一間健身房因禁止「黑私教」與情侶陪同訓練引爆退卡糾紛，店方要求出示結婚證遭質疑霸王條款，事件已引發投訴與網路熱議。

西安市曲江新區「自由尺碼健身·普拉提」健身房 近日爆發一起退卡糾紛。當事人王女士與男友持月卡至該店運動，男友指導其使用器械約半小時後，被店方認定存在「合約外私教行為」要求退卡，店長葉先生甚至提出，若想繼續鍛鍊，需出示結婚證或婚紗照證明夫妻關係，引發當事人不滿並向主管機關投訴。區文化和旅遊局14日證實已接獲投訴，目前正在深入了解情況。

據紅星新聞報導，王女士表示，自己是健身新手，已訂婚的男友身為健身愛好者，便在現場給予動作指導。不料半小時後，健身房教練指控其為「黑私教」並強制退卡，即便出示兩人親密合照，店長態度依然惡劣，直言「除非把結婚證拿給我看，要不然就練不了」。王女士質疑，辦卡時銷售人員並未提醒相關禁令，且「合約外私教」完全由店家片面界定，單方面解約破壞了契約精神；其男友也證實自己有正常工作，當天僅指導四個動作，並非私教。

面對質疑，健身房負責人葉先生回應指出，場館明確禁止「合約外私教行為」，旨在規避非專業指導引發的安全風險與責任糾紛。葉先生出示監控影片表示，男方持續指導超過15分鐘且自身未有效訓練，符合「自由教練」特徵；關於結婚證要求，他解釋直系親屬可互相指導，但情侶關係難以界定，需提供法律文件才在豁免範圍內。葉先生承認銷售環節確實存在提示疏忽，現已在入口處增設顯著的須知牌。

雙方隨後爆發口角衝突，店家提供監控指控王女士在前台大聲喧譁、摔砸杯子並打斷其他顧客交流；王女士則承認，因處理一整下午未獲正面回應，離開時情緒激動確實有罵人。至於退款問題，王女士指控是被店家強制退卡，葉先生則出示截圖澄清，退款係王女士當晚自行於大眾點評平台申請，由店方審核通過，目前雙方仍未達成共識。

這起糾紛在網路上持續發酵，不少網友傻眼評論「健身房想推銷私教課想瘋了吧」、「朋友互教一下都不行，簡直是霸王條款」，也有網友認為，「店家防範黑私教可以理解，但要求看結婚證實在太離譜」。

西安市曲江新區「自由尺碼健身·普拉提」健身房近日爆發一起退卡糾紛。(視頻截圖)