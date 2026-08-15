心有靈犀… 河南鄭大迎12對雙胞胎新生 3對同入一學院

姊姊王一帆（左）和妹妹王一諾（右） 來自河南商丘。(取材自正觀新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 鄭州大學今年秋季迎來12對雙胞胎新生，其中3對考入同一學院，另有多對因分數相近或志向相同而同校就讀，成為校園裡的暖心故事。

據河南鄭州 大學消息，今年秋季學期，該校將迎來12對雙胞胎新生，共計24人。其中，三對雙胞胎雙雙考入同一學院，繼續做同窗；另有兩對高考 分數僅差一分，被稱作「心有靈犀」、「甜度超標」的生動註腳。

正觀新聞報導，有三對雙胞胎不約而同鎖定了同一學院。來自河南的袁簀開、袁簀奧兄弟高考分別為621分與622分，兩人均被鄭州大學軟件工程專業錄取。高中三年，他們每晚交換錯題、彼此鼓勁，最終攜手圓夢。河南商丘的王一帆、王一諾姊妹雙雙選擇醫學專業，立志深耕醫護領域。來自安徽亳州的喬文麗、喬文慧姊妹高考相差十分，共同被鄭州大學物理學院錄取，希望在物理世界裡探尋奧秘。

哥哥陳宏吉（左）和弟弟陳宏祥（右）來自遼寧盤錦。(取材自正觀新聞)

在這批新生中，來自河南郟縣實驗高中的邢佳瑩、邢婉瑩姊妹高考僅差一分，雖選擇不同專業，但約定同校求學。來自遼寧的陳宏吉、陳宏祥兄弟高考分別為618分與614分，哥哥傾向計算機、弟弟鍾情機械類，各自在鄭大找到了熱愛的方向。

還有八對雙胞胎雖同入鄭大，卻選擇了不同專業，各綻其華。如鄭州的耿益盈、耿益悅姊妹，商丘的彭楊晴、彭楊然姊妹，河南內黃的張怡悅、張怡然姊妹，河南新鄉的楊明曉、楊明翰兄弟，河南羅山的周柯君、周柯如姊妹，以及鄭州的魯馨聰、魯馨茹姊妹、岳綺茜、岳綺喬姊妹等。他們有的因分數差距而 「意外同校」，有的早早將鄭大作為共同目標，有的則希望在各自領域獨立成長、彼此守望。

據校方介紹，這批雙胞胎新生來自河南、遼寧、安徽等多地，成長經歷各異，卻共同選擇了鄭州大學。學校方面表示，將為新生提供豐富的學術資源和成長平台，助力他們在科學大道100號開啟青春新程。

哥哥袁簀開（右）和弟弟袁簀奧（左）來自河南。(取材自正觀新聞)