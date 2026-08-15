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胖東來鄭州店開專屬通道 招聘100名退伍軍人、20名刑釋者

中國新聞組╱北京15日電
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胖東來閉店一天整條街都沒人出攤。(視頻截圖)
胖東來閉店一天整條街都沒人出攤。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

胖東來宣布鄭州新店將專招100名退伍邊防軍人與20名刑期5年以上刑釋人員，同時許昌老店將於12月停業，帶動周邊商戶與網路輿論熱議。

河南知名零售企業胖東來近日動作頻頻，先前宣布經營24年的許昌生活廣場老店將於今年12月停止營運，周邊倚靠其「流量心臟」生存的小商戶陷入焦慮；另一方面，胖東來14日宣布鄭州新店計畫，特別招聘100名退伍邊防軍人及20名刑期5年以上的刑滿釋放人員，並為其設立專屬報名投遞通道，引發熱議。

極目新聞報導，胖東來在社交平台發布《胖東來鄭州店招聘退伍邊防軍人及刑釋人員提前公告》（下稱《公告》），對於設立刑釋人員與退伍軍人專屬通道，胖東來表示，這是「基於人性的善良和美好，希望各個群體的人們都能夠得到社會的尊重和關愛」。官方指出，上述人員的報名及面試流程與其他應聘者一致。

事實上，胖東來早在2025年8月新鄉店招工時，就曾特意預留2%名額給有犯罪史的人員，原計畫接收30份簡歷錄用20人，最終破格將30人全部錄用。

這起暖心招聘公告發布的同時，胖東來年銷售額達20億元人民幣的許昌生活廣場老店停業消息亦持續發酵。創辦人于東來日前解釋，關店主因是2015年前後因內部人員未依規簽約，導致個別租戶租金被漲到「無法想像、脫離公平」的地步，因此趁租約到期毅然決定停業。

這家經營24年的老店即將熄燈，讓倚靠其「流量心臟」生存的周邊小商戶面臨巨大的生計考驗。在該店路口擺攤20幾年的肉夾饃攤主郭姐透露，這幾年隨著胖東來火爆，節假日整條路人擠人，生意好到「忙得跟下餃子一樣」。

郭姐直言，平時每周二胖東來閉店，「不止我不出攤，這條街都沒人出攤」，足見其對周邊商圈的強大帶動作用。面對12月即將閉店，郭姐遺憾表示這家老店已扎根在老百姓心中，「要是閉店了，我們也歇著了」。

胖東來的最新動態在網路上引發廣泛討論，網友紛紛留言大讚其社會責任感，表示「給刑釋人員改過自新的機會，這才是真正有溫度的企業」、「于東來是用心在做企業、回饋社會」。儘管許昌老店的關閉讓周邊商家感到惋惜與無奈，但鄭州新店的招聘舉措與經營理念，依然讓大眾看見該品牌對社會關懷與企業原則的堅持。

精華 FAQ

  • 胖東來公告指出，鄭州新店將特別招聘100名退伍邊防軍人，以及20名刑期5年以上的刑滿釋放人員，並為兩類人員設立專屬報名投遞通道。

  • 胖東來表示，此舉基於人性的善良與美好，希望不同群體都能得到社會尊重與關愛；且這些人員的報名與面試流程，原則上仍與其他應聘者一致。

  • 許昌生活廣場老店經營24年後將於12月停業，周邊依賴人潮的小商戶已感到焦慮。攤商指出，胖東來帶動的客流極強，若關店，生意與生計都可能受衝擊。

河南 鄭州

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