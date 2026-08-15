中科院開「科技成果超市」 硬核技術掃碼就能帶走

中國科學院深圳先進技術研究院打造的全國首家「科技成果超市」。(取材自央視財經)

AI摘要 文章摘要整理： 深圳先進院以「科技成果超市」模式，把前沿硬科技像商品一樣陳列供企業掃碼對接，並已在多個城市推廣，顯著提升成果轉化效率與合作簽約金額。

採購前沿科技也能像逛超市買水果一樣簡單。中國科學院深圳先進技術研究院打造的全國首家「科技成果超市」，將硬核科技擺上貨架，企業只需掃碼即可了解技術優勢並進行對接。自2025年營運至今，該超市已累計申請專利1.85萬件，2025年科研成果平均轉化率超過29%，技術對接成功率提升10%至20%，促成企業委託項目簽約合同總額近2.5億元(人民幣，以下同)。

央視財經報導，走進深圳先進院成果超市，1000多項前沿成果按賽道畫分色塊陳列，包括醫學設備、人工智慧 、先進電子及合成生物等。每一項技術均配有一張帶有專屬二維碼的簡易成果卡片，企業掃碼即可掌握落地場景與適配類型，企業家可以直接把卡片帶走，不用再翻找厚重的科研檔案。

中國電力科學院知識產權運營處處長張海龍表示，來此目的是從茫茫大海的「種子」裡找真正的好技術；深圳先進院黨委書記藺占兵則指出，這正是需求引領科技創新的體現，背後由10個研究所、4個國家重點實驗室、2個國家創新中心源源不絕輸出硬核技術「貨源」。

這項創新模式已成功推動多項前沿技術落地。在腦機接口領域深耕的上海愛朋醫療，2025年在成果超市精準匹配到無創腦調控技術，雙方於2026年初成立「腦機接口」創新聯合體團隊，合作攻關「時域干涉刺激技術」。該技術無需開顱即可在大腦深處形成靶向刺激，有望攻克帕金森病與阿爾茨海默病等診療難題。深圳先進院產業發展中心執行副主任黃小華透露，過去五年平均每天都有合同簽署，單個合同金額約140多萬元。

如今，「成果超市」模式已在廣東珠海、江門、湖南郴州、湖北武漢等全國超過十個城市落地生根。例如深圳與江門打通「深圳研發+江門轉化」通道，促成防偽墨水技術即將實現量產；湖南郴州的科技服務超市則整合設備與人才資源，協助新能源企業不到三天找到共享測試設備，預計帶動營業額提升25%。據統計，目前全國已有超過十個城市推出了各具特色的「成果超市」或「科技服務超市」。

中國科學院深圳先進技術研究院打造的全國首家「科技成果超市」。(取材自央視財經)