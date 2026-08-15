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大老也會被DR 中國新學術頂刊Vita秒拒論文 顏寧：我更有敬意

中國新聞組／北京15日電
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顏寧。(新華社)
顏寧。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國生命科學期刊Vita首卷首期發行後，顏寧團隊論文一中一退引發關注；顏寧對秒拒表達敬意，官媒則肯定其維持頂刊標準。

中國生命科學領域自主打造的學術期刊「Vita」首卷首期紙質版正式發行，志在辦成世界級頂刊。首期封面來自中國科學院院士顏寧團隊關於鈉離子通道開放狀態的研究，但顏寧團隊的另一篇論文則被Vita「秒拒」，引發「大老的論文也會被DR（審查退件）」討論。顏寧近日回應，「反而讓我對Vita更有敬意。」讓不少網民讚她大度；官媒則稱，「這就是辦頂刊的態度。」

綜合科技日報、北京日報報導，Vita是由中國生命科學領域自主打造的頂級國際學術期刊，12日正式發行首卷首期紙質版，其主編是西湖大學校長、中國科學院院士施一公和上海尚思自然科學研究院首席科學官李黨生李黨生，志在辦成世界級的頂刊，該刊「不收費，不看影響因子，全開放」的辦刊方式為學界和社會關注。

西湖大學表示，過去十餘年，中國在生命科學領域的科研實力已躋身世界前列，但本土頂級期刊的發展滯後。去年8月，內地與香港15家高校和科研機構共同發起生命科學開放聯盟，並正式宣布創辦Vita。「Vita」一詞源自拉丁語，本義為「生命」，對中文讀者而言，「Vita」諧音「偉大」與「為TA」，寄託著期刊追求嚴謹卓越科研、服務全球學者探索征程的使命。創辦以來，Vita主刊已收到投稿400餘篇，在線發表60篇論文。

據報導，此次發布的Vita首卷首期，共收錄14篇高質量學術內容，封面論文來自深圳醫學科學院創始院長、深圳灣實驗室主任顏寧院士團隊，關於人源電壓門控鈉離子通道開放狀態的研究，為慢性疼痛等疾病藥物研發提供精準結構支撐。

不過顏寧團隊的另一篇論文則被Vita秒拒，讓不少網民為顏寧抱不平：「大老的論文也會被DR（審查退件）？」顏寧13日在個人微博對此回應：「儘管另外一篇論文被黨生總編秒拒，但這反而讓我對Vita更有敬意。一起來支持高質量的期刊。」

官媒科技日報評論指出，以往不少中文期刊為求影響力而紛紛走捷徑，發文章重身分輕論文質量，或常受學術圈的人情稿、關係稿圍困，逐漸失去學界的認可。而Vita首版拒稿顏寧，為自己和作者立起了規矩，立起了一份辦刊尊嚴，也亮出了頂刊的決心；而顏寧表態的風度，也同樣讓學界和社會感到欣慰。

中國生命科學領域自主打造的學術期刊「Vita」。(取材自科技日報)
中國生命科學領域自主打造的學術期刊「Vita」。(取材自科技日報)

精華 FAQ

  • Vita由中國生命科學領域多家機構共同發起，目標是打造世界級頂刊，主打不收費、不看影響因子、全開放，並以嚴謹審稿和高品質內容建立學術公信力。

  • 因為顏寧團隊的一篇鈉離子通道研究被選為Vita首期封面論文，但另一篇論文卻被迅速拒稿，形成強烈對比，讓外界討論連大咖論文也會被嚴格審查。

  • 顏寧表示，雖然論文被總編秒拒，但這反而讓她更尊重Vita，認為支持高品質期刊很重要；官媒則認為，敢拒名家稿件正顯示期刊立規矩、守標準的決心。

香港

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