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清華教授把紅軍畫成瞇瞇眼、煙燻妝 網轟褻瀆 長征展下架

中國新聞組／北京14日電
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清菙大學博士劉翔鵬筆下的女紅軍。（取材自微博）
清菙大學博士劉翔鵬筆下的女紅軍。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

山東濟南一場紀念紅軍長征90周年展覽，因畫作被指將紅軍畫成瞇眼、煙燻妝與失神模樣，引發網民痛批褻瀆先烈，作品最終撤下且相關資助被終止。

為紀念紅軍長征勝利90周年，山東濟南市美術館近日舉辦主題美術展，但原本該莊重、肅穆的紅軍形象，在展出作品中被畫成一個個瞇瞇眼、吊眼、煙燻妝、目現萎靡甚至還出現詭異手勢，讓大批網民坐不住；經查這些紅軍人物是出自清華大學藝術學博士筆下，立刻讓網民炸鍋，大罵清華博士拿國家經費卻把紅軍畫成充滿西方醜化審美的模樣，質疑是褻瀆先烈。在輿論撻伐下，館方已將相關作品撤下，官方也介入調查。

綜合媒體報導，今年10月是紅軍長征勝利90周年，這項紀念展是由山東、四川兩省文聯、美協合辦的官方公益展，今年7月31日在濟南美術館開幕，名稱是「川魯同輝——紀念中國工農紅軍長征勝利90周年主題美術作品展」，初衷是緬懷先烈、傳承長征精神。

不過有網民發現，其中一幅名為「新時代的長征路之星星火」展出畫作中，小紅軍、女紅軍、老紅軍無一例外全部是狹長吊梢眉、細瞇空洞雙眼，沒有堅毅、果敢和朝氣，甚至全員眼神渙散、看來萎靡頹廢，完全沒有當年紅軍浴血衝鋒的鐵血精氣神。

作品中女紅軍妝容精緻帶煙燻質感，手指留著修長精緻的美甲，被網民形容看來輕浮做作，徹底扭曲革命女性的英雄形象，幾位頭戴八角帽的紅軍女戰士出現詭異手勢，敬禮姿勢也顯得敷衍無力。

而這幅作品是出自擁有中國美術家協會會員、清華大學藝術學博士、山東師範大學美術學院教授、博士生導師等多個「菁英」頭銜的劉翔鵬。大批網民批評，這是官方正規展覽，背後是國家藝術基金扶持，這樣涉及扭曲先烈形象的作品不僅是由菁英畫出且能層層過審，顯得無比荒唐、刺眼。

大批網民把劉翔鵬和這項展覽罵上熱搜：「我祖輩是老紅軍，見過長征的苦、打過仗、流過血，要是看到這幅畫，真的死不瞑目」、「藝術無邊界，但敬畏有底線。審美可以多元，但是不能褻瀆先烈、歪曲歷史」、「普通人不敢碰的紅線，頂級教授拿著學歷、資源、公費肆意踐踏，這才是最可怕的」、「就這繪畫水平可以評教授？」有網民呼籲「嚴肅追責」，憂這類作品會誤導青少年對革命先烈的認知。

輿論發酵後，該畫作已從展覽中撤下，其國家藝術基金資助項目也被終止，後續資金停止撥付，已撥付資金被追回。山東師範大學方面已介入調查。

以前繪畫裡的紅軍。（取材自微博）
以前繪畫裡的紅軍。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 爭議主要在於展出的紅軍形象被畫成瞇眼、吊眼、煙燻妝、神情萎靡，甚至出現不合適手勢，與莊重的革命敘事相悖，因而被批評扭曲先烈形象、褻瀆歷史。

  • 涉事作品出自劉翔鵬之手，他同時具有中國美術家協會會員、清華大學藝術學博士、山東師範大學教授與博士生導師等頭銜，因此更被質疑在官方展覽中未能把關革命題材的表現尺度。

  • 在輿論發酵後，館方已將相關畫作撤下，國家藝術基金資助項目也被終止，後續資金停止撥付，已撥付資金被追回，山東師範大學方面亦已介入調查。

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