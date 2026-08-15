佛山中學生嘲諷貴州「山旮旯」 群眾聚校門口抗議 校方回應了

民眾聚集抗議。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 佛山超盈實驗中學足球隊門將張旭在貴州奪冠後發表地域歧視言論，引發在粵貴州民眾聚集校門抗議，當地政府與校方隨後公開道歉並懲處相關人員。

廣東佛山超盈實驗中學U17足球隊日前赴貴州參賽奪冠，隊中門將張旭賽後因腳踩獎盃，並在網上發表「山旮旯」等地域歧視言論，引發大批在廣東工作的貴州民眾極度不滿。抗議者12日晚間起前往學校門口拉布條抗議，場面一度演變為數十人規模的集會。對此，佛山市南海區委區政府13日公開道歉，責令學校相關負責人致歉、免去球隊教練職務、對學生嚴肅批評教育並處以停賽。

綜合媒體報導，該足球隊8日在貴州榕江舉辦的「班超盃」青少年足球賽中擊敗東道主奪冠。賽後，門將張旭在酒店進行網路直播時，發表針對貴州的貶低言論，稱貴州是「山旮旯」（極為偏僻的地方）、「三四線小城市」，並抱怨「豬腳飯太難吃」。面對網友善意提醒與批評，張旭反而情緒激動地挑釁直言：「我就罵貴州咋了，大哥，踢不過就受著唄」、「你舉報吧，我太想被你舉報了」，期間更有其他隊員湊近畫面辱罵，態度極其狂妄。

此番言論迅速點燃輿論怒火，多名在粵工作的貴州民眾12日晚間起發起抗議，在學校門口拉起「張旭，你欠貴州一個真誠道歉」的布條，並高喊「貴州，雄起」等口號。隨著人群持續聚集，當地政府13日晚間調派大批警力到場維安並封鎖附近道路。雖然警方與南海區教育局官員到場勸離，但直至14日午夜前後，校門前仍有部分抗議民眾聚集未完全散去。

在龐大輿情壓力下，學校官方帳號上傳了張旭、校董事會代表及球隊教練的道歉影片。張旭在影片中鞠躬認錯，承認自己被勝利沖昏頭，懇請貴州的父老鄉親原諒其狂妄與無知。然而，許多網友對此道歉並不買單，質疑張旭只是「毫無誠意地唸著AI寫的稿子」，也有網友痛批，教練在道歉時身穿帶有招生字樣的衣服，質疑校方「藉機打廣告」，引發二次爭議。

官方通報強調，南海區與榕江縣屬於國家東西部協作結對關係，多年來結下深厚情誼，個別學生的不當言行已嚴重違反體育道德並傷害榕江人民感情，呼籲廣大網友理性客觀看待，不信謠、不傳謠。

張旭發道歉視頻鞠躬認錯。（視頻截圖）