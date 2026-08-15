華郵：王虹在北京曾受挫 若留在中國能奪菲爾茲獎？

中國籍數學家王虹獲費爾茲獎，引發中國各界對「若留在中國會拿到獎嗎」等討論。(新華社)

35歲中國數學家王虹(Hong Wang)上個月憑藉在美國完成的研究結果拿下被喻為「數學界諾貝爾獎 」的費爾茲獎(Fields Medal)，華盛頓郵報 14日分析，王虹與其他年輕華裔 數學家在海外獲得成功，引發各界對中國教育體系僵化、滋生壓力以及為女性帶來挑戰等討論。

拿下世界上最知名的數學獎項之一，讓王虹在中國變得家喻戶曉。然而，如果她當初留在中國，是否還能贏得這項大項，則讓人好奇。

曾出版著作「學神」(Study Gods)探討中國精英教育機構的上海紐約大學(New York University Shanghai)社會學家姜以琳(Yi-Lin Chiang)指出：「我們在培養人才的同時，也有著很高的篩選標準。」她說，如果學生沒有時時刻刻注意考試成績，就很難享受學習與獲取知識的過程。」

拿下2026年費爾茲獎之後，王虹曾在公開談話裡彈到對中國教育體系的挫折感。她在巴黎綜合理工學院(École Polytechnique)接受訪問時說，「我上大學時，數學突然變難，花了很長時間摸索，感受到極大挫折」。

此話一出，受挫一詞在中國社群媒體迅速爆紅。一名北京大學校友在小紅書發文寫道，如果王虹只是覺得「有點受挫」，普通學生肯定是「超級受挫」。

學者與分析人士說，如果王虹等數學家留在國內，恐怕很難獲得今天獎項認可，因為西方社會讓研究學者有更多時間與自由去探索。在中國，像王虹一樣整整一年沒發表研究成果的人，很可能遭到解雇。

今年與王虹同時獲獎的還有芝加哥大學(University of Chicago)數學系教授鄧煜(Yu Deng)。

北京對外經濟貿易大學歐洲研究教授趙永升(Zhao Yongsheng)指出，王虹與鄧煜獲得費爾茲獎不是中國的勝利，而是提醒中國教育體系與學術界需要深刻反省。

中國社群媒體用戶分享了學術生涯經歷的高壓與過度競爭。有人表示，在崇尚先天天賦的文化裡，害怕提出被認為「愚蠢」或「簡單」的問題，女性的智力則經常被認為不如男生。