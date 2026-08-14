HYROX成都站／75歲萬科創辦人王石奪冠 獲世錦賽入場券

75歲王石HYROX成都站奪年齡組冠軍。(取材自中國新聞周刊)

AI摘要 文章摘要整理： 75歲王石在HYROX成都站以1小時38分38秒奪得年齡組冠軍，並談及高齡訓練、表情管理與全民健身價值。

成都世紀城新國際會展中心內，75歲的王石戴著被汗水浸成深紫色的頭帶，與搭檔以1小時38分38秒完成HYROX成都站，拿下年齡組冠軍，取得2025/26賽季世錦賽入場券。HYROX這項被譽為「健身房族群的馬拉松」、「體能絞肉機」的室內體能耐力賽，包括8公里分段跑，以及推雪橇、拉雪橇、農夫行走、負重箭步蹲等八項高強度訓練，王石已從北京站一路征戰上海、杭州、成都。

中國新聞周刊報導，王石表示，參加HYROX讓他學到的第一課是「表情管理」。他說，自己是名人，很多人盯著自己，在極度疲勞時仍要管住表情。相較登珠峰時的缺氧、嚴寒與生死考驗，HYROX是在數千人注視下完成比賽，還有手機直播及社交媒體照片，「表情管理」成為另一種挑戰。

王石坦言，75歲的自己「老了」。HYROX是女兒推薦給他的，這讓他意識到，不能因過去的運動經歷自滿，也要正視年輕人代表的方向。他認為，過去談體育多強調吃苦、拚搏，現在年輕人則更重視「情緒價值」和自我表達。

王石說，登珠峰與HYROX都是極限挑戰，但登珠峰的收穫更多在事後，而HYROX則帶來當下的愉悅感。他自2025年開始訓練，此前已有賽艇、公路自行車、登山等運動經驗。最大的短板是跑步，因長期減少跑步，重新訓練後需要逐步提升配速。從北京站到上海、杭州、成都，他的配速已由每公里8分鐘提升至7分15秒，目標進一步提高至6分鐘。

對於賽事強度，王石認為，只要掌握有氧與無氧運動的「閾值」並合理控制節奏，HYROX並非遙不可及。他也認為，這項運動兼具情緒與社交價值，普通大眾與頂級運動員都能參與，只是分組標準不同。

談及成都站解說員嘲諷張繼科一事，王石表示，自己是張繼科的粉絲，認為張繼科能參賽並完賽已相當不容易。他指出，直播中利用名人效應過度調侃是網絡時代的普遍現象，相關管理部門需要加強管理。

王石也在深圳大梅沙開設HYROX訓練館，並與HYROX官方展開戰略合作。他認為，HYROX將耐力與爆發力結合，門檻不高，適合全民健身，訓練館投資也低於傳統健身房。

對於高齡參賽是否等同「被虐待」，王石表示不要不服老，必須正視客觀生理年齡，但同時仍有成長空間。他希望以自己的參賽經歷帶動60歲以上退休人士重新規畫人生、積極鍛鍊，也提醒年輕人不要過度透支身體。

王石建議，老年人若想嘗試HYROX等高強度運動，應先進行評估，不宜盲目增加運動量，也可加入不同年齡層的社團。他希望透過運動促進跨代互動，讓更多人建立健康的生活方式。