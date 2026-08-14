成都1麵館突暴紅 老闆：流量太大 歇業兩天避避風頭

小廖貼出的歇業告示。(取材自紅星新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 成都「廖記韭葉麵」因老闆與常客的聊天紀錄爆紅後湧入大量客人，老闆擔心品質與接待能力受影響，遂貼出歇業告示並強調不想靠流量營銷。

「老闆，今天開門的吧？」、「今天家裡小朋友打拳比賽」、「今天開門嗎？」、「今天30歲生日，沒有開門」、「老闆，怎麼又不開門了」…近日，一段成都麵館老闆與常客的聊天紀錄在網上火了，相關內容在短視頻平台點讚超過22萬、評論超過3萬，網友表示「想去吃一碗麵」。面對突然湧來的客流，老闆手寫告示：「流量太大，歇業兩天，避避風頭，老闆害怕。」

紅星新聞報導，這家「廖記韭葉麵」的「90後」老闆小廖，過去常因孩子參加比賽、自己生日、通宵賣麵後太累、暴雨或去醫院等原因休息，與常客的聊天紀錄意外走紅。網友從討論老闆「為什麼不開門」，逐漸變成「想去吃一碗麵」，使小店突然迎來大量客流。

歇業中的麵館。(取材自紅星新聞)

據報導，小廖12日說，自己真正意識到麵館走紅，是突然有不少客人加微信 、打電話詢問隔天是否開門。第二天照常營業後，店外很快排起長隊，客流明顯超過麵館平時的接待能力。小廖表示，平時一天準備20斤(約10公斤)至30斤麵條，爆火當天僅半天就用掉近100斤，下午3、4點便無法繼續接待客人。

小廖說，麵館平時基本由他一人經營，主要做街坊鄰居的生意。面對突然增加的客流，他擔心忙不過來，也擔心服務及出品質量下降，更怕原本經常光顧的老顧客因店內坐滿而無法用餐。因此暴紅後營業兩天，他便貼出「流量太大，歇業兩天，避避風頭，老闆害怕」的告示，暫停營業。

小廖表示，自己並不希望借流量做營銷，麵館開了差不多兩年，主要靠服務和符合街坊口味的麵維持生意。對於網上有人準備專程買機票到成都吃麵，他則勸大家不必特意遠道而來，「我們就是一家普通的麵館，也沒得啥特色」。如果到成都旅遊、方便順路，他表示歡迎。

小廖今年30歲，四川遂寧人，一家人目前定居成都，此前一直從事餐飲行業。妻子和父母都在上班，他因距離近、時間相對自由，還要負責接送孩子及陪孩子參加培訓。麵館每周日不開門，他希望把時間留給家庭。

小廖說：「掙錢本來就是為了生活。」他認為，長時間一直開店也需要適度休息，陪伴家人、放鬆心情。面對仍在持續的網絡流量，這名老闆沒有改變原本的經營節奏，更在意服務能否做好、老顧客能否吃上麵，以及自己能否留一些時間給家人和自己。

小廖在店裡。(取材自紅星新聞)