北大室友鄧煜獲菲爾茲獎 天才柳智宇直播間賣課：不悔

柳智宇在直播。（取材自極目新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 曾獲奧數金牌、保送北大的柳智宇，如今轉做心理諮詢、文化推廣與直播賣課，並稱不後悔放棄數學，也不排斥以商業方式支持工作延續。

北京海淀，「數學天才」柳智宇6日直播到了晚上10點半。次日上午8點45分，他背著雙肩包，再次走進直播間。換好衣服，架起手機，沖一杯黃芪水，9點整，他又準時出現在了粉絲們的手機屏幕裡。2006年曾獲國際奧數金牌保送北大、2010年選擇退隱的數學天才，現在卻「隕落」直播間賣課。16年後，他表示，很滿意現在的生活狀態，並不後悔放棄數學，若堅持走數學這條路也不太可能成為中國籍數學家鄧煜或王虹。

極目新聞報導，柳智宇目前是心理諮詢師、傳統文化推廣者及網絡博主。直播時，他以「學莊子智慧，活出不被定義的自己」為主題，講解莊子、回應網友提問，並推介線上、線下課程及食品。

2006年，柳智宇在第47屆國際數學奧林匹克競賽獲滿分42分金牌，保送北京大學數學系，並獲美國麻省理工學院全額獎學金。同年，他與鄧煜同為國家集訓隊成員兼室友 ，鄧煜以35分並列第六。兩人後來都保送北大，也都獲得赴麻省理工學院深造機會，但柳智宇最終選擇不同的人生道路。

鄧煜獲得菲爾茲獎後，柳智宇被問得最多的一個問題是—如果堅持走數學這條路，是不是也能像鄧煜和王虹那樣拿菲爾茲獎？

2026年7月，鄧煜與王虹一同獲得菲爾茲獎。柳智宇向老朋友鄧煜送上祝福，也邀請對方連線直播。他表示，鄧煜「很純粹」，能長期專注於數學，是其不斷取得突破的重要原因。

面對外界詢問，若當年繼續研究數學，是否也可能獲得菲爾茲獎，柳智宇直言「不太可能」。他回憶，當年獲得奧數金牌時，正經歷眼疾及身心低潮，甚至難以正常做數學題。進入北大後，他大部分精力都用於「自救」，直到大二寒假才逐漸好轉。

2010年，柳智宇放棄赴麻省理工學院深造，轉向研究心理學與中國傳統文化。他說，自己並不後悔放棄數學，因為「數學是我的第一座精神花園」，但他如今追求的已不再是證明定理，而是理解人的心理。

據報導，柳智宇一次表示，他對現在的生活狀態很滿意，「每天做的事情很有意義，而且是我很感興趣的事情」。

如今，柳智宇對直播售課及帶貨並不排斥。他認為，直播帶貨是正常勞動，關鍵在於選品是否嚴格、商品是否真正符合需求。他表示，若希望幫助更多人，也需要借助商業方式讓相關工作持續運轉。

對於未來是否重返數學領域，柳智宇回答「不太會了」。他表示，希望擁抱更廣闊的世界，讓人生道路更加寬闊、豐富，並對目前的生活狀態感到滿意。

柳智宇獲奧賽金牌。（視頻截圖）