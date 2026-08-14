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母為見兒最後一面 廣東騎警開道「40分路程21分趕到」

中國新聞組／北京14日電
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東莞警鳴笛開路 ，護送一名婦人趕高鐵，見兒子最後一面。(視頻截圖)
東莞警鳴笛開路 ，護送一名婦人趕高鐵，見兒子最後一面。(視頻截圖)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：東莞母親為見生命垂危兒子最後一面急返鄉。
  • 重點二：警方接獲求助後以鐵騎開道並啟動綠波機制。
  • 重點三：原需40分鐘路程僅21分鐘抵達高鐵站趕上班次。

廣東東莞日前發生一場與時間賽跑的生死接力，一名母親因24歲的兒子在老家生命垂危，急需搭乘高鐵趕回見孩子最後一面，當時距離發車僅剩30分鐘，塘廈警方接獲求助後出動多隊鐵騎開道，配合綠波機制，僅用21分鐘便跑完原本需40分鐘的路程，成功讓該名母親趕上高鐵，圓了見至親最後一面的心願。

大河報報導，警方指出，事發當天14時21分接到何女士的緊急求助電話，當時何女士正駕車搭載親屬趕往東莞南站，車上親屬的兒子在老家生命垂危，她急需搭高鐵返鄉。然而，導航顯示前往高鐵站需耗時近40分鐘，面對步步逼近的發車時間，石鼓派出所鐵騎接報後立即響應與何女士會合，拉響警笛在車流中開闢通道。

為確保一路暢通，指揮中心同步啟動綠波機制，塘廈派出所鐵騎提前在塘龍東路和高爾夫北路紅綠燈路口待命，林村派出所鐵騎則在西榮路和西隆路紅綠燈路口接力疏導。在三位鐵騎前導後護的接力下，車輛於14時43分抵達高鐵站門口，比高鐵出發時間提前了8分鐘，何女士的淚水瞬間奪眶而出。幾天後警方回訪時，何女士哽咽說道：「見到了，我親人趕回去，見到了兒子最後一面……圓了心願。」

婦人終於趕上高鐵。(視頻截圖)
婦人終於趕上高鐵。(視頻截圖)

東莞警鳴笛開路 ，護送一名婦人趕高鐵，見兒子最後一面。(視頻截圖)
東莞警鳴笛開路 ，護送一名婦人趕高鐵，見兒子最後一面。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 事件發生在廣東東莞，主角何女士因24歲兒子在老家生命垂危，必須立即趕往高鐵站返鄉，急著見孩子最後一面，時間非常緊迫。

  • 警方出動多隊鐵騎接力開道，沿途拉響警笛疏導車流，並由指揮中心同步啟動綠波機制，讓紅綠燈一路配合放行，確保車輛快速通過。

  • 在警方協助下，車輛於14時43分抵達高鐵站門口，比列車出發時間提前8分鐘，何女士成功趕上高鐵，事後也哽咽表示已見到兒子最後一面。

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