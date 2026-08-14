我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瑞安乘客差點被吸出窗外 調查指波音737引擎風扇斷裂釀禍

藍白聯手 台灣「廢除非核家園」公投送出立院

它是「流量心臟」？ 當許昌胖東來閉店時 整條街沒人出攤

中國新聞組／北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
胖東來閉店一天整條街都沒人出攤。(視頻截圖)
胖東來閉店一天整條街都沒人出攤。(視頻截圖)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：許昌胖東來生活廣場店將於今年12月閉店，引發周邊商戶焦慮。
  • 重點二：店外攤販長期依賴胖東來人潮，平日閉店時整條街幾乎沒人出攤。
  • 重點三：閉店主因與早年租金及合約不公有關，于東來決定趁租約到期停業。

年銷售額達20億元人民幣的河南許昌胖東來生活廣場店宣布將於今年12月停止營運，這家盈利老店即將關門的訊息傳出後，周邊倚靠其「流量心臟」生存的小商戶陷入焦慮，直言若門店關閉「我們也歇著了」。

胖東來創辦人于東來近日於直播中宣布，經營24年、年利潤過億的許昌生活廣場店將於今年12月閉店。于東來解釋關店主因，透露2015年前後因內部人員未依規統一簽訂合同，導致個別租戶租金被漲到「無法想像」的地步，「遠遠脫離公平」。趁租約到期，于東來毅然決定停業。

錢江視頻報導，在該店路口擺攤二十幾年的肉夾饃攤主郭姐表示，胖東來火起來之前，生意也就「比打工強點」。但這三四年，隨著胖東來影響力愈來愈大，國內外遊客都來打卡。「前幾天還來了個非洲人買肉夾饃，我完全聽不懂他在說啥。」她笑著說，周末節假日整條路人擠人，胖東來為防踩踏還要限流，路邊攤生意好到「翻餅都翻不過來，忙得跟下餃子一樣」。

最讓人印象深刻的是，郭姐說每周二胖東來閉店，她就不出攤，「不止我不出攤，這一條街都沒人出攤」。一句話，道盡了胖東來對周邊商業生態的帶動作用——它不只是一個超市，更是一條街的流量心臟。

對於胖東來12月要閉店的消息，郭姐遺憾的說：「要是閉店了，我們也歇著了。」她說前幾年就傳過要搬走，周邊沒有停車場，對外地人確實不方便。但生活廣場店是最早的門店，「已經扎根到老百姓心中了，要關了肯定會有遺憾」。

周邊店家表示，胖東來帶來的外溢客流盤活了整條商業街的生計，但整條街區的人氣幾乎全栓在這一家門店身上，隨著告別日臨近，周邊小商戶面臨往後不知該怎麼走的生計考驗。

精華 FAQ

  • 因為該店帶來大量本地與外地遊客，周末節假日人潮極旺，連路邊攤也因此生意暴增。許多小商戶幾乎靠它的外溢客流維生，店一停，街區熱度就明顯下降。

  • 于東來表示，早年內部人員未依規統一簽約，造成部分租戶租金被漲到難以接受，已偏離公平原則。趁租約到期，他決定讓經營24年的老店停業。

  • 像賣肉夾饃的郭姐說，胖東來一旦閉店，自己與整條街的攤販都可能跟著歇著。她認為這家店已深深扎根在居民心中，但也擔心周邊生計未來沒有著落。

河南 租金

上一則

顧客221元訂民宿 商家僅得40.67元 「平台扣走逾8成」

下一則

破衣大叔遞紙條為女兒買衣 紹興老闆娘的作法看哭網友

延伸閱讀

抵制不合理漲租 …胖東來關許昌老店 周邊商戶憂整條街人氣散

抵制不合理漲租 …胖東來關許昌老店 周邊商戶憂整條街人氣散
又一家超市熄燈 舊金山大學旁Lucky門市9/11停業

又一家超市熄燈 舊金山大學旁Lucky門市9/11停業
華人區常大排長龍的早茶店 為何突然關門？

華人區常大排長龍的早茶店 為何突然關門？
深度╱熊貓快餐創辦人程正昌 談賺錢這麼說

深度╱熊貓快餐創辦人程正昌 談賺錢這麼說

熱門新聞

視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
租客夜間在上鎖的櫃子裡發現逝者遺像，當場嚇哭連夜搬離，房東退還押金，平台「我愛我家」拒退仲介費，租客稱將提告。（取材自極目新聞）

房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離

2026-08-07 10:30
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27
DeepSeek創辦人梁文鋒。(微博)

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

2026-08-11 20:57

超人氣

更多 >
孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了
「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事
報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫
好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等

好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等
杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲

杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲