它是「流量心臟」？ 當許昌胖東來閉店時 整條街沒人出攤

胖東來閉店一天整條街都沒人出攤。(視頻截圖)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 許昌胖東來生活廣場店將於今年12月閉店，引發周邊商戶焦慮。

許昌胖東來生活廣場店將於今年12月閉店，引發周邊商戶焦慮。 重點二： 店外攤販長期依賴胖東來人潮，平日閉店時整條街幾乎沒人出攤。

店外攤販長期依賴胖東來人潮，平日閉店時整條街幾乎沒人出攤。 重點三：閉店主因與早年租金及合約不公有關，于東來決定趁租約到期停業。

年銷售額達20億元人民幣的河南 許昌胖東來生活廣場店宣布將於今年12月停止營運，這家盈利老店即將關門的訊息傳出後，周邊倚靠其「流量心臟」生存的小商戶陷入焦慮，直言若門店關閉「我們也歇著了」。

胖東來創辦人于東來近日於直播中宣布，經營24年、年利潤過億的許昌生活廣場店將於今年12月閉店。于東來解釋關店主因，透露2015年前後因內部人員未依規統一簽訂合同，導致個別租戶租金 被漲到「無法想像」的地步，「遠遠脫離公平」。趁租約到期，于東來毅然決定停業。

錢江視頻報導，在該店路口擺攤二十幾年的肉夾饃攤主郭姐表示，胖東來火起來之前，生意也就「比打工強點」。但這三四年，隨著胖東來影響力愈來愈大，國內外遊客都來打卡。「前幾天還來了個非洲人買肉夾饃，我完全聽不懂他在說啥。」她笑著說，周末節假日整條路人擠人，胖東來為防踩踏還要限流，路邊攤生意好到「翻餅都翻不過來，忙得跟下餃子一樣」。

最讓人印象深刻的是，郭姐說每周二胖東來閉店，她就不出攤，「不止我不出攤，這一條街都沒人出攤」。一句話，道盡了胖東來對周邊商業生態的帶動作用——它不只是一個超市，更是一條街的流量心臟。

對於胖東來12月要閉店的消息，郭姐遺憾的說：「要是閉店了，我們也歇著了。」她說前幾年就傳過要搬走，周邊沒有停車場，對外地人確實不方便。但生活廣場店是最早的門店，「已經扎根到老百姓心中了，要關了肯定會有遺憾」。

周邊店家表示，胖東來帶來的外溢客流盤活了整條商業街的生計，但整條街區的人氣幾乎全栓在這一家門店身上，隨著告別日臨近，周邊小商戶面臨往後不知該怎麼走的生計考驗。