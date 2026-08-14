它是「流量心臟」？ 當許昌胖東來閉店時 整條街沒人出攤
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年銷售額達20億元人民幣的河南許昌胖東來生活廣場店宣布將於今年12月停止營運，這家盈利老店即將關門的訊息傳出後，周邊倚靠其「流量心臟」生存的小商戶陷入焦慮，直言若門店關閉「我們也歇著了」。
胖東來創辦人于東來近日於直播中宣布，經營24年、年利潤過億的許昌生活廣場店將於今年12月閉店。于東來解釋關店主因，透露2015年前後因內部人員未依規統一簽訂合同，導致個別租戶租金被漲到「無法想像」的地步，「遠遠脫離公平」。趁租約到期，于東來毅然決定停業。
錢江視頻報導，在該店路口擺攤二十幾年的肉夾饃攤主郭姐表示，胖東來火起來之前，生意也就「比打工強點」。但這三四年，隨著胖東來影響力愈來愈大，國內外遊客都來打卡。「前幾天還來了個非洲人買肉夾饃，我完全聽不懂他在說啥。」她笑著說，周末節假日整條路人擠人，胖東來為防踩踏還要限流，路邊攤生意好到「翻餅都翻不過來，忙得跟下餃子一樣」。
最讓人印象深刻的是，郭姐說每周二胖東來閉店，她就不出攤，「不止我不出攤，這一條街都沒人出攤」。一句話，道盡了胖東來對周邊商業生態的帶動作用——它不只是一個超市，更是一條街的流量心臟。
對於胖東來12月要閉店的消息，郭姐遺憾的說：「要是閉店了，我們也歇著了。」她說前幾年就傳過要搬走，周邊沒有停車場，對外地人確實不方便。但生活廣場店是最早的門店，「已經扎根到老百姓心中了，要關了肯定會有遺憾」。
周邊店家表示，胖東來帶來的外溢客流盤活了整條商業街的生計，但整條街區的人氣幾乎全栓在這一家門店身上，隨著告別日臨近，周邊小商戶面臨往後不知該怎麼走的生計考驗。
因為該店帶來大量本地與外地遊客，周末節假日人潮極旺，連路邊攤也因此生意暴增。許多小商戶幾乎靠它的外溢客流維生，店一停，街區熱度就明顯下降。 于東來表示，早年內部人員未依規統一簽約，造成部分租戶租金被漲到難以接受，已偏離公平原則。趁租約到期，他決定讓經營24年的老店停業。 像賣肉夾饃的郭姐說，胖東來一旦閉店，自己與整條街的攤販都可能跟著歇著。她認為這家店已深深扎根在居民心中，但也擔心周邊生計未來沒有著落。
精華 FAQ
因為該店帶來大量本地與外地遊客，周末節假日人潮極旺，連路邊攤也因此生意暴增。許多小商戶幾乎靠它的外溢客流維生，店一停，街區熱度就明顯下降。
于東來表示，早年內部人員未依規統一簽約，造成部分租戶租金被漲到難以接受，已偏離公平原則。趁租約到期，他決定讓經營24年的老店停業。
像賣肉夾饃的郭姐說，胖東來一旦閉店，自己與整條街的攤販都可能跟著歇著。她認為這家店已深深扎根在居民心中，但也擔心周邊生計未來沒有著落。
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