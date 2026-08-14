大熊貓「萌蘭」出現倒走行為 北京動物園的解釋被罵翻
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人氣大熊貓「萌蘭」搬入北京動物園新館約兩個月後，遭遊客拍到因無法進入內舍而焦急轉圈、甚至出現長時間「倒走」的異常行為，引發環境不適引發應激反應的疑慮；北京動物園對此回應表示，萌蘭的倒走屬於玩耍過程中的短距離退行，目前不認定為刻板行為，將加強觀察並優化環境。
綜合媒體報導，12日上午，萌蘭被吵醒後欲回內舍休息，因門鎖閉無法進入，遂在展廳內焦急轉圈、扒牆，並隨後出現此前從未有過的長時間倒走。
事件影片引發廣泛關注，粉絲質疑萌蘭在舊館從未有此行為，恐與新館拉槽混凝土地面易磨損熊掌、無法自主進出內舍躲避噪音及豐容設施不足有關，呼籲園區對相關設施進行優化整改。
對此，北京動物園官方微博13日發文說明，初步觀察暫未發現連續、反覆倒行情況，飼養員已加強觀察，遇非預期重複行為會及時進行溫和干預、轉移注意力，並調整空間輪換與串門時間。若後續頻次增加或形成固定模式，將開展專項觀察及健康評估。
不過，輿論普遍認為，園方將倒走定性為玩耍是在避重就輕，質疑在缺乏交流窗、內舍門長期關閉的情況下，飼養員根本無法做到實時有效觀察和干預。
13日晚，有網友觀察到內舍門在下午五點半左右開放後，萌蘭狀態明顯放鬆，主動出來活動並與遊客互動。
▲ 影片來源：youtube平台＠CNBJNews
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影片顯示，萌蘭在被吵醒後想回內舍休息卻進不去，先是焦急轉圈、扒牆，之後又出現長時間倒走。這些表現引發外界對牠是否受環境刺激影響的擔憂。 園方表示，初步觀察沒有看到連續、反覆的倒行情況，認為這屬於玩耍中的短距離退行，目前不認定為刻板行為；飼養員會加強觀察，必要時溫和干預並調整輪換時間。 許多粉絲認為萌蘭在舊館從未出現類似行為，懷疑新館拉槽混凝土地面可能磨損熊掌，且無法自由進出內舍避噪音，加上豐容設施不足，才導致牠出現不安反應。
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影片顯示，萌蘭在被吵醒後想回內舍休息卻進不去，先是焦急轉圈、扒牆，之後又出現長時間倒走。這些表現引發外界對牠是否受環境刺激影響的擔憂。
園方表示，初步觀察沒有看到連續、反覆的倒行情況，認為這屬於玩耍中的短距離退行，目前不認定為刻板行為；飼養員會加強觀察，必要時溫和干預並調整輪換時間。
許多粉絲認為萌蘭在舊館從未出現類似行為，懷疑新館拉槽混凝土地面可能磨損熊掌，且無法自由進出內舍避噪音，加上豐容設施不足，才導致牠出現不安反應。
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