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開光奧特曼1個賣50元？五當召切割：景區行為無關寺院

中國新聞組／北京14日電
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五當召近日因景區售賣「奧特曼」系列商品引發熱議。（取材自澎湃新聞）
五當召近日因景區售賣「奧特曼」系列商品引發熱議。（取材自澎湃新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

五當召因景區出售疑似「開光奧特曼」引發爭議，寺方隨即否認曾舉行開光，並要求景區運營方清理商品、停止冒用宗教名義宣傳。

這兩天，「五當召開光奧特曼」的消息在網上傳得沸沸揚揚，引發不少網友的調侃和質疑。作為內蒙古最大藏傳佛教寺院，五當召的一舉一動本就自帶流量，加上「開光」和「奧特曼」這兩個反差感極強的元素，想不火都難。寺方13日發布一份措辭嚴厲的正式聲明，不僅直接否認「開光」一說，更是將景區內的商業行為與寺院進行徹底切割。

綜合媒體報導，有博主爆料，五當召景區售票大廳出售Q版「奧特曼」玩具，聲稱獲五當召開光，「買回去會給你帶來好運」，索價50元人民幣。

從現場分享的視頻可以看到，那些奧特曼都是木頭雕刻的，而且應該都是機器雕刻的，造型有很多種，價格的話顯示是50元一個。因為是在景區，再加上小孩子又喜歡，還有又開過光，所以購買的遊客不少。

寺廟給奧特曼開光在網上引起爭議，很多網友吐槽，「寺廟什麼錢都賺，這也太缺德了」。輿論發酵後，寺廟否認這件事情。

五當召強調，並沒有為有關商品舉行開光儀式，亦嚴禁僧人、職員以開光、祈福、加持等名義開展任何商業牟利活動。針對本次不實傳言及景區不規範經營，五當召已去信負責景區運營的五當召旅遊和文化投資有限公司，要求對方清理不合規商品，刪除冒用宗教名義的宣傳話術，在售票大廳明顯位置告知遊客「商業經營與寺院無關」。

五當召位於內蒙古包頭市石拐區，始建於清康熙年間，是重點文物保護單位、國家4A級旅遊景區，也是內蒙古規模最大的藏傳佛教寺院。五當召與西藏布達拉宮、青海塔爾寺、甘肅拉卜楞寺齊名，被譽為中國藏傳佛教四大名寺之一。寺院依山而建，白色藏式建築群層疊錯落，保存有大量佛像、壁畫、唐卡和經卷等珍貴文物

五當召近日因景區售賣「奧特曼」系列商品引發熱議。（視頻截圖）
五當召近日因景區售賣「奧特曼」系列商品引發熱議。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 起因是有博主爆料，稱五當召景區售票大廳販售Q版奧特曼木雕，並宣稱獲寺方開光、可帶來好運，單價50元。相關影片在網上流傳後，迅速引發調侃與質疑。

  • 寺方13日發布正式聲明，明確否認曾為相關商品舉行開光儀式，並強調嚴禁僧人或職員以開光、祈福、加持等名義進行任何商業牟利活動。

  • 五當召已去信負責景區運營的公司，要求清理不合規商品、刪除冒用宗教名義的話術，並在售票大廳明顯告知遊客商業經營與寺院無關，徹底切割責任。

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