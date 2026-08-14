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第2屆機器人運動會／參賽「人」數翻倍 將新增多個項目

中國新聞組／北京14日電
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第二屆世界人形機器人運動會13日舉辦新聞發布會。(取材自新京報)
第二屆世界人形機器人運動會13日舉辦新聞發布會。(取材自新京報)

AI摘要

文章摘要整理：

第二屆世界人形機器人運動會在北京登場，參賽隊伍與機器人數量大增，並新增多項競技與真實場景賽事，推動技術驗收與產業發展。

第二屆世界人形機器人運動會，將於22日在北京國家速滑館「冰絲帶」開幕。本屆吸引六大洲、16個國家合共666支隊伍、2056個機器人將同台競技，隊伍數量較第一屆增約138%，機械人數量則翻了四倍。

據上觀新聞報導，本屆運動會由北京市人民政府、中央廣播電視總台等聯合主辦；海外隊伍方面，來自美國、德國、日本等機器人賽隊悉數登場，巴西集結五支機器人足球世界盃冠軍隊伍組建國家聯隊參賽。中國方面，共有157間企業、641支隊伍、1975個機器人參賽，第一梯隊企業基本全部參與。

報導指，今年4月，機器人半程馬拉松冠軍成績，從一年前的2小時40分42秒縮短至50分26秒，不到上屆時長三分之一，且打破人類紀錄。又經過幾個月迭代升級，機器人飛人們蓄勢待發。

賽期從首屆運動會的三天六個競賽單元增加到五天九個單元，時間由上午和下午調整為下午和晚上，每個單元三個小時左右，觀眾在每個比賽單元都能見證奪金時刻。開幕式當晚安排足球表演賽及400米、100米預賽，閉幕式前安排自由搏擊決賽和足球決賽。8月23日將產生12枚金牌，金牌數僅次於閉幕日。

報導稱，今年新增跳高、舉重、拔河、乒乓球等項目，這些都是對機器人大腦、小腦、本體結構以及核心零部件的極限考驗，賽場上每多跳高1公分、每多舉起1公斤，都是工程師們對關節電機、減速器不斷最佳化設計、精密加工、測試驗證的結果，推動人形機器人技術能力不斷突破。

同時，本屆場景賽將賽項延伸到真實環境，覆蓋工業、飯店、家庭、物流等領域，今年還首次設立「靈巧手專題場景賽」，機器人要在限定時間內完成積木搭建、開瓶撬蓋、粉末秤重等精細任務，如何拿得穩、放得準，將是受人矚目的焦點賽程。

世界人形機器人運動會組委會常務副主任、北京市經濟和信息化局局長姜廣智表示，經過賽事形成的比賽規則，相當一部分將會演化成實用的技術驗收標準，實現「以賽定標、以標促產」。賽後「冰絲帶」將打造成為永久的賽訓基地，供各個賽隊日常訓練使用，還將開放參觀研學，提升青少年對具身智能機器人的認知水平。

組委會常務副主任、北京市朝陽區區長聶傑英則表示，將依託奧林匹克中心區豐富的文商旅體資源，打造集觀賽、互動、演藝、休閒、消費於一體的機器人主題沉浸式體驗集群。

第二屆世界人形機器人運動會將於22日在北京國家速滑館「冰絲帶」開幕。圖為機器人搭...
第二屆世界人形機器人運動會將於22日在北京國家速滑館「冰絲帶」開幕。圖為機器人搭建積木。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 第二屆世界人形機器人運動會於8月22日在北京國家速滑館「冰絲帶」開幕，賽事由北京市人民政府與中央廣播電視總台等單位聯合主辦。

  • 本屆共有6大洲、16個國家、666支隊伍與2056個機器人參賽，隊伍數較第一屆增約138%，機器人數量更翻了4倍，規模明顯擴大。

  • 今年新增跳高、舉重、拔河、乒乓球等項目，另設靈巧手專題場景賽。主辦方希望以賽事沉澱規則，逐步轉化為技術驗收標準，帶動產業升級。

人形機器人 巴西 世界盃

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