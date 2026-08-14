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「蘭州拉麵」原來是青海人開的 借名30年改「青海拉麵」

中國新聞組╱北京14日電
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蘭州拉麵最近陸續正名為青海拉麵。(取材自微博)
蘭州拉麵最近陸續正名為青海拉麵。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

中國多地逾1000家「蘭州拉麵」店改名為「青海拉麵」，反映青海人經營的拉麵產業長期借用蘭州名號，如今正透過品牌正名與三店合一打造地方公共品牌。

中國街頭常見的「蘭州拉麵」最近掀起更名潮，累計已逾千家店鋪摘下掛了30多年的招牌，改掛上「青海拉麵」，背後原因並非商標糾紛，而是一場醞釀多時的「品牌正名」。

最新一期的中國新聞周刊報導，包括天津、南京等多個城市正陸續掀起「蘭州拉麵」的更名行動，累計已有超過1000家店鋪摘下掛了30多年的「蘭州拉麵」招牌，改掛「青海拉麵」。實際上，在甘肅省蘭州市，正宗本土麵食不叫拉麵，而是稱為「蘭州牛肉麵」。

報導說，「蘭州拉麵」更名潮背後原因並非商標糾紛，而是藏了30多年的品牌錯位真相。1980年代末期，青海省化隆縣、尖扎縣等地農民因貧困而出外謀生，因為自覺家鄉之名無人知曉，因此借用了「蘭州」的知名度，在廈門等地開設了第一批掛有「蘭州拉麵」招牌的清真麵店。

隨著「親幫親、鄰幫鄰」的迅速複製，青海人如今在中國300多個城市開了3.1萬家拉麵店，從業人員達20萬人，年創收逾人民幣240億元。

店是青海人開的、產業是青海人做大的，卻長期頂著別人的名號，讓青海一直難以建立自己的公共品牌。

為了自立門戶，青海省農業農村廳近年大力主導「三店合一」（除了賣麵，門市還成為青海特色農畜產品展銷店和青海旅遊宣傳店）方案。改造後的「青海拉麵」實行雙品牌營運，除了升級餐食品質，店內還裝設展示櫃及大型電視，兼營氂牛肉乾、青稞餅等青海綠色農畜產品展銷，同時播放青海文旅宣傳片。

青海省拉麵產業行業協會會長馬麗萍強調，更名絕非與蘭州惡性競爭，而是市場規範化發展的必然規律。

精華 FAQ

  • 報導指出，天津、南京等多個城市已有超過1000家店鋪，把掛了30多年的「蘭州拉麵」招牌改成「青海拉麵」，顯示這是一場持續擴大的品牌更名行動。

  • 因為1980年代末，青海化隆、尖扎等地民眾外出謀生時，借用蘭州知名度開店，才形成「蘭州拉麵」招牌；實際經營者多為青海人，產業也主要由青海人做大。

  • 青海省農業農村廳主導「三店合一」方案，讓門市同時賣麵、展售青海農畜產品，並播放文旅宣傳片，搭配雙品牌營運，以提升餐食品質與地方公共品牌形象。

甘肅

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