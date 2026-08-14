深圳女在家中發現「金色蚊子」 通體似黃金 專家回應了

女子在家中衛生間發現的「金色蚊子」。（取材自安徽商報）

近日，深圳一名市民在家中偶遇一隻外形亮眼的金色蚊蟲，通體金黃的外觀和常見吸血花蚊子截然不同，獨特模樣讓當事人十分好奇。她將蚊蟲拍照後通過科並比對，確定這是一隻罕見的「金色蚊子」。她把視頻放上網後引來熱烈討論，不少網友建議她「快去買彩票」，也有人要她小心：「可能是間諜 蚊」。

據安徽商報報導，這名女子表示，當天她在家中牆面發現這隻特殊蚊子，陽光照射下全身泛著通透的金黃色，翅膀鱗片自帶光澤，體型比普通家蚊稍大，安靜停留在牆面，全程沒有撲人、叮咬的舉動。

出於新奇，她當即拍下畫面，通過科普資料、疾控相關信息比對，終於確定這隻「金色蚊子」的真實身分——黃色軻蚊。

黃色軻蚊，是不叮咬人類的本土蚊種，當事人笑稱其「蚊品很好」，隨後將其放生。

專家表示，黃色軻蚊是中國本土的稀有種，外觀奇特但並非外來新品種，黃金外形的成因是其體表密布金黃色窄彎鱗片，在光線照射下產生「結構色」，呈現金屬般的光澤，因其通體金黃、日常罕見，常被誤認為是外來毒蚊或變異物種，實際它並非基因突變或變異，是中國低調的原住民。

專家表示，黃色軻蚊性情溫和，主要以植物汁液為食，一般不會叮咬人類，不具備主動攻擊人類吸血的習性。防疫部門確認，該蚊種不攜帶特殊毒性，也不是常見蚊媒傳染病的傳播媒介，對人體基本沒有危害，建議放歸自然。民眾若在家中偶遇此類金色蚊子，無需恐慌或使用殺蟲劑撲殺，開窗將其放歸自然即可。