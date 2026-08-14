貴州4歲女童滿頭白髮 查不出原因 靠網友提醒確診1疾病

貴州畢節一名四歲半的女孩子頭髮全白了。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 貴州畢節一名4歲半女童半年內滿頭白髮，起初多次就醫未找出原因，後在網友提醒下到皮膚科確診白癜風，目前已開始治療。

有句話說得好，高手在民間。貴州畢節一名四歲半的女孩子在半年時間內，頭髮全白了，多次去醫院沒有找到病因，卻被網友提醒才去皮膚科確診了白癜風。孩子媽媽12日表示，之前去醫院沒查出病因，目前孩子已經在治療，感謝網友。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合瀟湘晨報、微博 消息，近日，畢節一名網友發帖稱，自己四歲半的女兒「滿頭白髮」，去醫院檢查沒有找到原因，短短半年時間，白髮越來越多，無奈之下，她在網上發帖尋求幫助。在網友的建議下，她帶孩子前往皮膚科檢查，最終確診為白癜風。

報導說，熱心的網友，聽勸的家長，讓互聯網的意義具象化了。

據報導，孩子媽媽楊女士12日表示，自己此前對白癜風疾病一無所知，發帖後的第二天，她就帶孩子去了醫院，目前正遵照醫囑進行治療。她稱，非常感謝網友，讓她們少走了很多彎路。

有一名網友在微博發文表示，看到那個四歲半女童滿頭白髮的新聞，心裡揪了一下。報導說，這種網絡互助的溫暖確實讓人感動，畢竟很多時候大眾的集體智慧能填補信息差。但轉念一想，如果最初就醫時醫生能更細緻地排查，或者家長對「白髮伴隨頭皮白斑」這個信號更敏感些，是不是就能少走這半年的彎路？

報導指出，白癜風引起的白髮和普通少白頭不一樣，它通常伴隨著毛囊黑色素細胞的破壞，頭皮上會有邊界清晰的色素脫失斑。網友的建議成了關鍵線索，可醫療診斷終究不能靠「網友提醒」來兜底。

報導說，希望孩子治療順利，也提醒各位爸媽，發現孩子頭髮、皮膚出現莫名異常，別只當是營養問題或遺傳，及時去正規醫院皮膚科做個伍德燈檢查，早干預效果才好。網絡意見可以參考，但別替代專業診斷，畢竟健康這事兒，容不得半點僥幸。