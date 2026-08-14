破衣大叔遞紙條為女兒買衣 紹興老闆娘的作法看哭網友

「他身上衣服是破的，卻給女兒買新的」，紹興大叔遞紙條買衣，老闆娘半賣半送看哭網友。（取材自都市快報橙柿互動）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 破衣大叔為女兒買衣，紙條點名想要白色女童上衣。

破衣大叔為女兒買衣，紙條點名想要白色女童上衣。 重點二： 老闆娘心疼其處境，以50元半賣半送七件衣物。

老闆娘心疼其處境，以50元半賣半送七件衣物。 重點三：事件爆紅後引發捐款與網暴，當事人婉拒炒作說法。

近日，一段「父親自己穿著破衣，卻給女兒買新衣」的視頻在網路走紅，引發網友關注。8月7日，抖音 帳號「海仙不吃海鮮」發布相關視頻，短時間內獲得超過2000萬次播放。

都市快報橙柿互動報導，「海仙不吃海鮮」本名叫李海仙，雲南人。嫁在紹興，在嵊州崇仁古鎮下街9號開了一家叫「艾妃兒」的服裝店，男裝女裝都有，有個上幼兒園的女兒。

視頻中，一名穿著灰色舊長袖的大叔走進一家服裝店，沒有直接描述需求，而是遞給老闆娘一張紙條。紙條上寫著：「白色中長款短袖（女款），上面要有英文字母和卡通動物圖案的那種。」從內容可以看出，他是來替女兒挑選衣服的。

紹興大叔遞紙條為女兒買新衣的視頻，看哭網友。（取材自都市快報橙柿互動）

令人心酸的是，大叔自己身上的衣服已經十分破舊，肩膀和腰部都有明顯破口，衣服顏色也洗得發白，黑色長褲膝蓋處同樣磨得泛白，腳上穿著黃色解放鞋。頭髮和衣服上還沾著灰塵，顯然剛從工地幹完活。

服裝店老闆娘李海仙表示，大叔是當地人，平時主要在附近工地打零工，妻子患有精神方面疾病，全家主要依靠他一人維持生活。這幾年，大叔一直在店裡給女兒買衣服。

據報導，李海仙看到大叔自己衣服破舊，卻首先想到給女兒添置新衣，當場十分心疼。考慮到直接贈送可能讓大叔不好意思接受，她便以50元（人民幣，下同，約7.4美元）的價格「半賣半送」，一次給了大叔七件女兒的衣服，其中還包括內衣、內褲。

視頻發布後迅速引發關注，不少網友留言表示願意出錢幫助大叔，也有人直接向博主轉帳，希望給大叔添置幾件衣服。李海仙表示，由於沒有事先徵得大叔同意，最初收到的部分轉帳全部退回。後來她找到大叔，徵得同意後，才收下部分善款，共計847.25元，湊整為850元交給大叔。

事件曝光後，她的粉絲數從3000多一夜之間增加到9000多。在視頻爆火的同時，李海仙也受到了網暴，「是不是劇本？」、「會不會利用流量賣貨？」李海仙否定了，她說，這位叔叔的女兒的衣服都是她店裡買的，每次都會多送幾件，也不會利用流量去賣貨，雖然這幾年店裡生意有所下滑，但夠自己的就足矣。也沒想過往網紅發展，只想安安靜靜做生意。

據當地村委會介紹，這名大叔名叫鄭金水，今年約60歲，是嵊州市崇仁鎮張村人，家庭生活較為困難，平時主要靠打零工維持生計。當地政府和村委會逢年過節也會對其家庭進行慰問。

老闆娘李海仙所開的服飾店。（取材自都市快報橙柿互動）