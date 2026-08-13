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搶救新低的結婚率...中國1地銀行可辦結婚登記業務

記者賴錦宏／即時報導
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天津市河西區民政局東海婚姻登記處，在郵儲銀行河西區泗水道支行正式啟用。民眾可以在...
天津市河西區民政局東海婚姻登記處，在郵儲銀行河西區泗水道支行正式啟用。民眾可以在銀行領結婚證。（取材自「天津河西民政」公眾號）

近日，中國天津市河西區民政局聯合郵儲銀行天津分行共建的天津市首家銀行內結婚登記點—天津市河西區民政局東海婚姻登記處，在郵儲銀行河西區泗水道支行正式啟用。據新民晚報，「天津河西民政」公眾號表示，8月6日，2對新人選擇在啟用首日前來辦理結婚登記，成為東海婚姻登記處首批領證市民。

目前「東海婚姻登記處」業務範圍僅限中國居民結婚登記，辦公時間為每周三、四上午9:00至11:30，法定假日除外，熱門登記日期以河西區民政局公告為準。

中國民政部12日發布最新統計資料顯示，今年上半年中國全國結婚登記327.5萬對，較2025年同期353.9萬對減少26.4萬對、同比下降7.5%，創下歷史同期新低，為「搶救」結婚率，中國官方從婚姻登記提升便利度著手。

2025年5月10日起，中國的婚姻登記實現「全國通辦」，中國居民申請結婚登記不再需要出具戶口簿，可以在任一有相關婚姻登記權限的婚姻登記機關辦理。這對於長期在非戶籍地工作的人來說，進行婚姻登記更加方便。

在婚姻登記全國通辦後，中國不少城市、景點開始打造「領證新地標」，發展結婚登記旅遊；也有地方民政部門入駐音樂節，提供現場結婚登記服務。另像在新疆烏魯木齊、四川成都、浙江寧波等地，也曾有在音樂節舉辦期間引導辦理婚姻登記的類似案例。

據寧波晚報，2025年東海音樂節現場，10對新人走向舞台，在眾人的祝福中完成集體婚禮，頒布儀式更是打破傳統，走出婚姻登記大廳，在搖滾節奏與濱海風光中實現迭代升級。

有更多地方為鼓勵結婚而推出「發錢」政策。以真金白銀加速完善生育支持政策體系，期盼降低結婚、生育、養育、教育等婚育成本，或以發放消費券、現金獎勵等形式，為新人的婚戀消費「減負增效」。

據廣州日報7月23日報導，近日，廣東佛山順德陳村鎮大都村通過股東會議表決，將生育結婚獎勵政策納入「佛山市順德區陳村鎮大都村股份經濟合作聯合社章程」，明確新婚夫婦一次性獎勵2500元（人民幣，下同）、生育小孩獎勵3000元，學齡前教師可享有學齡前保費。

另自2025年以來，浙江杭州、寧波、義烏等多地，都已推出向在當地辦理結婚登記的新人發放結婚消費券的活動。

精華 FAQ

  • 這是天津市首家設在銀行內的結婚登記點，由河西區民政局與郵儲銀行天津分行共建，讓新人可在支行內直接辦理結婚登記，提升便利性。

  • 民政部公布，上半年全國結婚登記為327.5萬對，比2025年同期少26.4萬對，年減7.5%，並創下歷史同期新低，顯示結婚意願持續走低。

  • 官方先推婚姻登記全國通辦，取消戶口簿限制；地方則發展景點登記、音樂節現場辦證，以及發放結婚消費券、現金獎勵等措施，降低婚育成本。

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