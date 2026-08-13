孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了
中國網路上近日流傳一段視頻，一名黑龍江爺爺的孫子考上985名校武漢大學，爺爺大喜過望，為了慶祝，也為了收回往年隨出去的份子錢（禮金），他豪氣預定35桌酒席辦「升學宴」。按每桌8到10人算，盼著近300位親友能來捧場。結果到了開席那天，偌大的宴會廳裡，35桌只坐了兩桌人，場面相當尷尬，爺爺氣得很同村村民抱 怨，不僅沒賺到份子錢還血虧一筆。
綜合媒體報導，近日黑龍江一名大爺的孫子考上武漢大學，家裡決定大操大辦，在當地酒店豪氣預訂了35桌酒席。按計畫，這應該是一場高朋滿座的盛會，老人甚至盤算著，正好可以藉這個機會，把往年隨出去的份子錢收一收。
然而，現實給了這位大爺一記響亮的耳光。宴會當天，到場的賓客寥寥無幾，實際只來了不到兩桌人，偌大的宴會廳裡大片空位，場面十分尷尬，讓爺爺情緒激動直呼份子錢回收計畫完全落空，白白承擔了高額酒席成本，還沒看到禮錢。
這件事被發到網上後，迅速引發熱議。大批網友指出，「現在的升學宴搞得跟結婚一樣，甚至比婚宴陣勢還大，這就跑偏了。」升學宴降溫，大眾開始拒當「份子冤大頭」。也有網友認為，主家可能高估了人情往來，暑期各類宴席扎堆，持續不斷的禮金負擔，讓很多人對酒席產生牴觸心理。不少宴席慢慢變味，喜慶分享淪為人情攀比。
網友普遍認為，愈來愈多人反感被沒完沒了的宴席和份子錢綁架，選擇缺席來表態，孩子上大學自己一家人吃頓飯慶祝就好，沒必要大操大辦；不過也有網友質疑視頻是擺拍。
因為孫子考上985名校武漢大學，家人想大辦慶祝；同時也希望趁宴席收回過去隨出去的份子錢，於是先預訂了35桌酒席。 結果到場賓客非常少，實際只坐了不到2桌人，與原先預期的近300人相差很大，導致宴會廳空位很多，氣氛十分尷尬。 網友認為升學宴越辦越像攀比型宴席，讓人對份子錢反感，也有人指出暑期宴席太多、禮金負擔重，當然也有人懷疑影片可能是擺拍。
精華 FAQ
因為孫子考上985名校武漢大學，家人想大辦慶祝；同時也希望趁宴席收回過去隨出去的份子錢，於是先預訂了35桌酒席。
結果到場賓客非常少，實際只坐了不到2桌人，與原先預期的近300人相差很大，導致宴會廳空位很多，氣氛十分尷尬。
網友認為升學宴越辦越像攀比型宴席，讓人對份子錢反感，也有人指出暑期宴席太多、禮金負擔重，當然也有人懷疑影片可能是擺拍。
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