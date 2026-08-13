中國明星紛紛轉行賣保險被吐槽 專家：誤導或被追責

李靜、李晨、戴軍等多名藝人近日現身保險直播間介紹保險產品，且在直播頁面亮出了自己的保險執業證號。（取材自微博）

李靜、李晨、戴軍等多名明星藝人近日現身保險 直播間介紹保險產品，且在直播頁面亮出了自己的保險執業證號，引發熱議，「明星紛紛轉行賣保險」也隨之上了熱搜。媒體報導解釋藝人「亮證上崗」，是為符合保險監管落地前的操作。不過網友則關注「沒新規還不知道有這麼多藝人轉行去賣保險了」「有證不代表專業，而且明星一旦退出直播，理賠恐有爭議，我不會和藝人買保險」。

據都市現場報導，近期，李靜、李晨、戴軍等多名藝人現身保險直播間介紹保險產品，李晨掛靠螞蟻保保險代理有限公司，李靜、戴軍均掛靠誠煒保險代理有限公司北京分公司。螞蟻保相關人士表示，李晨直播持證賣保險「確有其事」，並告知持證是為了滿足合規要求；誠煒保險代理有限公司也表示，戴軍、李靜「確實是在我們北京分公司掛了執業證的。」

報導稱，不止明星，目前多個保險直播間出鏡銷售人員均「亮證上崗」。例如，太平洋保險、平安保險等險司旗下多個直播帳號，出鏡直播人員均在頁面展示了自己的保險執業證號。這一現象是為符合今年9月30日起即將實施的「金融產品網絡營銷管理辦法」有關規定密切相關。

「辦法」第16條明確：通過公眾號、直播、短視頻營銷金融產品的，應當在金融機構自營平台或金融機構在第三方互聯網平台合法開設的帳號進行，營銷人員應當為金融機構從業人員，具備從事相關業務的資格，並獲得金融機構授權同意。持證銷售屬於保險從業者，對銷售行為直接負責，掛靠代理機構負首要管理責任，若明星誤導會被追責賠償，平台審核失職擔責，保險公司承擔保單理賠及渠道管理責任。

不過藝人賣保險仍引來許多網友疑慮：「國內的保險還有傻子投錢買嗎」「但凡是明星代言的，一律忽略」「明星賣保險，和一般人賣有區別嗎，便宜點，還誇大點」「明星也得靠證吃飯了」「從不買保險，從不直播間買東西」「買保險不敢信啊，他們又不負責理賠」「錢不好掙了又來忽悠？」娛樂業這麼不景氣啊」「李晨賣保險送心頭石頭嗎」「他們不是為你保險，是要你的錢」。