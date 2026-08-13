我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離婚消息曝光首露面 陳幸妤笑稱：怕媒體太無聊

勁球10.4億頭獎 伊利諾州一注獨得 上次開出已是5/2

全球首款機器人手機上市 微型機器人+隨身電影機 1小時賣40萬支

中國新聞組／北京13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
榮耀發布全球首款機器人手機Robot Phone。（取材自IT之家）
榮耀發布全球首款機器人手機Robot Phone。（取材自IT之家）

中國智慧型手機製造商榮耀終端(HonorDevice)12日發布號稱是全球首款機器人手機Robot Phone，該款手機背面配備了一個可從機身展開的攝像頭，運作起來宛如一個微型機器人，並提供「大師電影」拍攝模式，像是帶著「隨身電影機」。Robot Phone起售價為9999元（人民幣，下同），約合1482美元，較同期新手機略高約30％，被市場人士認為頗有競爭力。初期在中國上市，截至發布會當晚8時，線上預約量已達40萬部。

榮耀昨天在廣州舉行的發布會上官宣Robot Phone，Robot Phone將搭載AgenticOS新一代伙伴型多模態智能操作系統。該機可選星軌銀/月影灰兩種配色，整體厚度9.59mm，重量248g，正面配備一塊6.3英寸2640x1216分辨率LTPO直屏（峰值亮度6800尼特，配備AR反射膜）。手機搭載高通驍龍8EliteGen5處理器，內置7060mAh電池。

影像方面，該機行業首發鈦合金雲台架構，架構採用航空級鈦合金，與行業主流雲台相比體積縮減65%；行業首發鈦合金雲台電機，雲台電機最大轉速360°/秒。雲台配備200Mp1/1.28"F1.623mm超大底傳感器。同時手機也擁有50Mp122°超廣角、200Mp1/1.4"2.7XF2.6大底潛望長焦。

該機首發自研影像晶片「榮耀馭光H1」，提供「大師電影」拍攝模式，首次將阿萊Log-C編碼和LUT調色文件引入移動端，支持C-Log、LUTs全部可用，同時提供了攝影師和導演常用的鎖焦、鎖白平衡、鎖AE和運鏡數據等功能。此外，相機支持AI物體追蹤、AI視頻剪輯與智能拍攝，可實時感知與補償以確保畫面穩定。

官方強調，該機首發YOYOPro模式，支持長指令、可實現百輪以上自動執行能力。同時產品具備情感表達能力，能夠主動識別用戶的情緒狀態、使用習慣及當前所處環境。還能在Skill商店中自由調用多種技能。

榮耀表示，公司將社群媒體內容創作者視為該產品的潛在客戶。

精華 FAQ

  • 這款手機主打背面可展開的攝像頭設計，運作時宛如微型機器人，同時結合「大師電影」拍攝模式，強調把手機變成隨身電影機，鎖定內容創作者。

  • Robot Phone起售價為9999元，約合1482美元，較同期新手機高約30%，但市場仍認為具競爭力；截至發布會當晚8時，線上預約量已達40萬部。

  • 它搭載鈦合金雲台架構、200Mp主鏡頭與潛望長焦，並首發自研影像晶片「榮耀馭光H1」，支援C-Log、LUT調色、AI追蹤、影片剪輯與長指令自動執行。

智慧型手機

上一則

又有撞球名將落戶香港 「白旋風」曾演電影龍的傳人對決星爺

下一則

天壇公園清潔員蹲著用海綿吸積水 回應：鋪的「金磚」

延伸閱讀

ChinaJoy 31日上海登場 遊戲展正被AI重寫

ChinaJoy 31日上海登場 遊戲展正被AI重寫
記憶體漲價衝擊 小米手機2日起再漲價 今年第3輪上調

記憶體漲價衝擊 小米手機2日起再漲價 今年第3輪上調
三星手機傳收縮在中國業務 將清退銷售額不達標門市

三星手機傳收縮在中國業務 將清退銷售額不達標門市
OpenAI首款AI硬體是「甜甜圈造型」智慧音箱？售價可能逾300美元

OpenAI首款AI硬體是「甜甜圈造型」智慧音箱？售價可能逾300美元

熱門新聞

東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
租客夜間在上鎖的櫃子裡發現逝者遺像，當場嚇哭連夜搬離，房東退還押金，平台「我愛我家」拒退仲介費，租客稱將提告。（取材自極目新聞）

房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離

2026-08-07 10:30
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27
DeepSeek創辦人梁文鋒。(微博)

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

2026-08-11 20:57
中國百萬網紅雅典娜曾是世界小姐澳門賽區季軍。圖／截自微博

閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票

2026-08-09 12:30

超人氣

更多 >
超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買
加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習