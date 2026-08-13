全球首款機器人手機上市 微型機器人+隨身電影機 1小時賣40萬支

榮耀發布全球首款機器人手機Robot Phone。（取材自IT之家）

中國智慧型手機 製造商榮耀終端(HonorDevice)12日發布號稱是全球首款機器人手機Robot Phone，該款手機背面配備了一個可從機身展開的攝像頭，運作起來宛如一個微型機器人，並提供「大師電影」拍攝模式，像是帶著「隨身電影機」。Robot Phone起售價為9999元（人民幣，下同），約合1482美元，較同期新手機略高約30％，被市場人士認為頗有競爭力。初期在中國上市，截至發布會當晚8時，線上預約量已達40萬部。

榮耀昨天在廣州舉行的發布會上官宣Robot Phone，Robot Phone將搭載AgenticOS新一代伙伴型多模態智能操作系統。該機可選星軌銀/月影灰兩種配色，整體厚度9.59mm，重量248g，正面配備一塊6.3英寸2640x1216分辨率LTPO直屏（峰值亮度6800尼特，配備AR反射膜）。手機搭載高通驍龍8EliteGen5處理器，內置7060mAh電池。

影像方面，該機行業首發鈦合金雲台架構，架構採用航空級鈦合金，與行業主流雲台相比體積縮減65%；行業首發鈦合金雲台電機，雲台電機最大轉速360°/秒。雲台配備200Mp1/1.28"F1.623mm超大底傳感器。同時手機也擁有50Mp122°超廣角、200Mp1/1.4"2.7XF2.6大底潛望長焦。

該機首發自研影像晶片「榮耀馭光H1」，提供「大師電影」拍攝模式，首次將阿萊Log-C編碼和LUT調色文件引入移動端，支持C-Log、LUTs全部可用，同時提供了攝影師和導演常用的鎖焦、鎖白平衡、鎖AE和運鏡數據等功能。此外，相機支持AI物體追蹤、AI視頻剪輯與智能拍攝，可實時感知與補償以確保畫面穩定。

官方強調，該機首發YOYOPro模式，支持長指令、可實現百輪以上自動執行能力。同時產品具備情感表達能力，能夠主動識別用戶的情緒狀態、使用習慣及當前所處環境。還能在Skill商店中自由調用多種技能。

榮耀表示，公司將社群媒體內容創作者視為該產品的潛在客戶。