被盜17年…河南明代石獅現身鄭州紀公廟？警方跨區追索取證難

記者現場比對。(取材自紅星)

河南 漯河市臨潁縣華嚴寺遺址於2009年被盜的一對明代石獅，失蹤17年後，近期疑似在鄭州 現身。這對石獅被發現存放於鄭州市省級重點文物保護單位紀公廟內。臨潁縣文旅部門與當地知情人士今年6月曾赴鄭州現場指認，但因取證難度大，目前文物尚未追回，案件仍在偵辦中。

紅星新聞報導，被盜的石獅原為華嚴寺遺址所有，該遺址始建於北宋，2008年被公布為河南省重點文物保護單位。根據中國被盜文物信息發布平台紀錄，該對明代石獅於2009年4月5日被盜，質量250公斤。今年7月，媒體實地走訪位於鄭州惠濟區的紀公廟，發現廟後院的獅子林區域內立有上百隻石獅，其中入口處的一對石獅，經比對外觀、形態與破損痕跡，與華嚴寺被盜文物高度相似。

對於石獅來源，紀公廟及鄭州博物館古滎漢代冶鐵遺址分館工作人員均證實，後院石獅並非紀公廟所有，而是中國收藏家協會石刻藝術分會會長劉正義的私人財產。劉正義受訪時表示，這對石獅是20多年前由其已故父親正常收購所得，因年代久遠且父親過世，原始票據或已遺失，並強調「不能說長得像就拿走，得拿出完整的證據鏈」。

這並非當地首次跨區追索。臨潁縣文物考古研究中心主任宋紅玉透露，石獅被盜後曾流向廣東又流回河南，當地警方此前曾赴鄭州追索未果。參與現場指認的華嚴寺中學老師滕水娥則表示：「雖然風化嚴重，但它就是的。」不過，由於無法提供所有權憑證，加上臨潁警方坦言取證困難，導致石獅目前仍無法順利運回。

隨著打擊防範文物犯罪「雲鴞」專項行動推進，紀公廟已要求劉正義限期搬離這批石獅。館長孟祥柱指出，按現行政策，若手續完備且能說明來源方可存放。劉正義對此回應，若臨潁縣警方有足夠證據證明該石獅確為華嚴寺被盜文物，他願意配合歸還，目前當務之急是尋找具備條件的機構整體接收這批石獅。

華嚴寺遺址被盜石獅照片。(取材自紅星)

月洞門兩側各立著一尊顏色暗沉的石獅。(取材自紅星)