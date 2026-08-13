天壇公園清潔員蹲著用海綿吸積水 回應：鋪的「金磚」
有網友昨天在網上發布一段北京天壇公園工作人員蹲著用海綿吸地面積水的視頻，引發關注，有人提出疑問，為何不在雨後，用機械排水或使用拖布、掃帚，卻要清潔人員辛苦蹲著一點點地吸水？對此，天壇公園回覆稱，是因祈年殿外地面鋪設的是以前古代的珍貴「金磚」，使用普通掃帚清掃會產生摩擦破壞地磚，用海綿吸水破壞更小。不過仍有大批網友質疑「人比金磚貴，清潔工就不是了？」。
據瀟湘晨報報導，發布此視頻的網友稱，事發於祈年殿外，當時還下小雨，看到工作人員反覆彎腰擠壓海綿作業，覺得很辛苦，隨手記錄下來。
天壇公園遊客諮詢中心工作人員回覆，祈年殿外地面鋪設的是以前古代的「金磚」比較珍貴，使用普通掃帚清掃，會產生摩擦，用海綿吸水對地磚的破壞更小。
據悉，「金磚」是中國傳統窯磚燒製業中的珍品，古時專供皇宮宮殿等重要建築使用的一種高質量的鋪地方磚，因其質地堅細，敲之若金屬般鏗然有聲，故名「金磚」。
不過這段視頻卻引來不少網友批評，稱清潔人員年紀大都不小，要他們蹲在地上拿海綿吸水，會造成他們退化的膝蓋更多損傷，且「要是覺得它金貴，走都不該在上面走…… 這解釋簡直胡說八道」「膠棉拖把也可以啊，吸滿了擠一擠，不用這麼辛苦蹲著」「那我還經常推著遛娃車逛來逛去，那不比掃帚的傷害性大？」「大G少開進去兩次都夠了」「能不能讓這些辛苦工作的保潔員工資加高點？」「能不能有更先進的海綿工具呀」。
園方表示，祈年殿外地面鋪設的是古代珍貴「金磚」，若用普通掃帚清掃，可能因摩擦造成地磚受損，因此改用海綿吸水，以降低對文物地面的破壞。 因為影片中清潔員需要反覆彎腰、蹲地吸水，許多人認為這樣的工作方式太辛苦，尤其對年紀較大的保潔員膝蓋負擔很重，也質疑園方沒有提供更省力的工具。 不少網友認為「金磚」再珍貴，也不應讓人員承受過多勞損，並提出可用膠棉拖把、改良工具或提升待遇等做法，批評園方的說法與做法都不夠合理。
精華 FAQ
園方表示，祈年殿外地面鋪設的是古代珍貴「金磚」，若用普通掃帚清掃，可能因摩擦造成地磚受損，因此改用海綿吸水，以降低對文物地面的破壞。
因為影片中清潔員需要反覆彎腰、蹲地吸水，許多人認為這樣的工作方式太辛苦，尤其對年紀較大的保潔員膝蓋負擔很重，也質疑園方沒有提供更省力的工具。
不少網友認為「金磚」再珍貴，也不應讓人員承受過多勞損，並提出可用膠棉拖把、改良工具或提升待遇等做法，批評園方的說法與做法都不夠合理。
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