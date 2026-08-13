我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離婚消息曝光首露面 陳幸妤笑稱：怕媒體太無聊

勁球10.4億頭獎 伊利諾州一注獨得 上次開出已是5/2

天壇公園清潔員蹲著用海綿吸積水 回應：鋪的「金磚」

中國新聞組／廣州13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
天壇公園工作人員蹲著用海綿吸地面積水引關注。（取材自瀟湘晨報）
天壇公園工作人員蹲著用海綿吸地面積水引關注。（取材自瀟湘晨報）

有網友昨天在網上發布一段北京天壇公園工作人員蹲著用海綿吸地面積水的視頻，引發關注，有人提出疑問，為何不在雨後，用機械排水或使用拖布、掃帚，卻要清潔人員辛苦蹲著一點點地吸水？對此，天壇公園回覆稱，是因祈年殿外地面鋪設的是以前古代的珍貴「金磚」，使用普通掃帚清掃會產生摩擦破壞地磚，用海綿吸水破壞更小。不過仍有大批網友質疑「人比金磚貴，清潔工就不是了？」。

據瀟湘晨報報導，發布此視頻的網友稱，事發於祈年殿外，當時還下小雨，看到工作人員反覆彎腰擠壓海綿作業，覺得很辛苦，隨手記錄下來。

天壇公園遊客諮詢中心工作人員回覆，祈年殿外地面鋪設的是以前古代的「金磚」比較珍貴，使用普通掃帚清掃，會產生摩擦，用海綿吸水對地磚的破壞更小。

據悉，「金磚」是中國傳統窯磚燒製業中的珍品，古時專供皇宮宮殿等重要建築使用的一種高質量的鋪地方磚，因其質地堅細，敲之若金屬般鏗然有聲，故名「金磚」。

不過這段視頻卻引來不少網友批評，稱清潔人員年紀大都不小，要他們蹲在地上拿海綿吸水，會造成他們退化的膝蓋更多損傷，且「要是覺得它金貴，走都不該在上面走…… 這解釋簡直胡說八道」「膠棉拖把也可以啊，吸滿了擠一擠，不用這麼辛苦蹲著」「那我還經常推著遛娃車逛來逛去，那不比掃帚的傷害性大？」「大G少開進去兩次都夠了」「能不能讓這些辛苦工作的保潔員工資加高點？」「能不能有更先進的海綿工具呀」。

精華 FAQ

  • 園方表示，祈年殿外地面鋪設的是古代珍貴「金磚」，若用普通掃帚清掃，可能因摩擦造成地磚受損，因此改用海綿吸水，以降低對文物地面的破壞。

  • 因為影片中清潔員需要反覆彎腰、蹲地吸水，許多人認為這樣的工作方式太辛苦，尤其對年紀較大的保潔員膝蓋負擔很重，也質疑園方沒有提供更省力的工具。

  • 不少網友認為「金磚」再珍貴，也不應讓人員承受過多勞損，並提出可用膠棉拖把、改良工具或提升待遇等做法，批評園方的說法與做法都不夠合理。

上一則

全球首款機器人手機上市 微型機器人+隨身電影機 1小時賣40萬支

下一則

朱鎔基曾4訪香江 高呼「我愛香港」、不相信香港搞不好

延伸閱讀

家居10大髒物 洗碗海綿/抹布居首 廚房水槽和牙刷架2、3名

家居10大髒物 洗碗海綿/抹布居首 廚房水槽和牙刷架2、3名
惡地國家公園

惡地國家公園
豆腐渣？湖北橋梁護欄被強風吹倒摔碎 社區幹部：膠粘的

豆腐渣？湖北橋梁護欄被強風吹倒摔碎 社區幹部：膠粘的
芒果核、玉米芯別急著丟...多種廚餘能再長成蔬菜 或自製天然肥料

芒果核、玉米芯別急著丟...多種廚餘能再長成蔬菜 或自製天然肥料

熱門新聞

東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
租客夜間在上鎖的櫃子裡發現逝者遺像，當場嚇哭連夜搬離，房東退還押金，平台「我愛我家」拒退仲介費，租客稱將提告。（取材自極目新聞）

房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離

2026-08-07 10:30
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27
DeepSeek創辦人梁文鋒。(微博)

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

2026-08-11 20:57
中國百萬網紅雅典娜曾是世界小姐澳門賽區季軍。圖／截自微博

閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票

2026-08-09 12:30

超人氣

更多 >
超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買
加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習