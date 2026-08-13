天壇公園清潔員蹲著用海綿吸積水 回應：鋪的「金磚」

天壇公園工作人員蹲著用海綿吸地面積水引關注。（取材自瀟湘晨報）

有網友昨天在網上發布一段北京天壇公園工作人員蹲著用海綿吸地面積水的視頻，引發關注，有人提出疑問，為何不在雨後，用機械排水或使用拖布、掃帚，卻要清潔人員辛苦蹲著一點點地吸水？對此，天壇公園回覆稱，是因祈年殿外地面鋪設的是以前古代的珍貴「金磚」，使用普通掃帚清掃會產生摩擦破壞地磚，用海綿吸水破壞更小。不過仍有大批網友質疑「人比金磚貴，清潔工就不是了？」。

據瀟湘晨報報導，發布此視頻的網友稱，事發於祈年殿外，當時還下小雨，看到工作人員反覆彎腰擠壓海綿作業，覺得很辛苦，隨手記錄下來。

天壇公園遊客諮詢中心工作人員回覆，祈年殿外地面鋪設的是以前古代的「金磚」比較珍貴，使用普通掃帚清掃，會產生摩擦，用海綿吸水對地磚的破壞更小。

據悉，「金磚」是中國傳統窯磚燒製業中的珍品，古時專供皇宮宮殿等重要建築使用的一種高質量的鋪地方磚，因其質地堅細，敲之若金屬般鏗然有聲，故名「金磚」。

不過這段視頻卻引來不少網友批評，稱清潔人員年紀大都不小，要他們蹲在地上拿海綿吸水，會造成他們退化的膝蓋更多損傷，且「要是覺得它金貴，走都不該在上面走…… 這解釋簡直胡說八道」「膠棉拖把也可以啊，吸滿了擠一擠，不用這麼辛苦蹲著」「那我還經常推著遛娃車逛來逛去，那不比掃帚的傷害性大？」「大G少開進去兩次都夠了」「能不能讓這些辛苦工作的保潔員工資加高點？」「能不能有更先進的海綿工具呀」。