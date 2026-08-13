「彎腰露屁屁」名創優品公仔遭指不雅 家長憂：小孩會模仿

名創優品近日推出「丘比雨衣天使系列」手辦盲盒，因全套娃娃均採彎腰撅臀姿勢，加上雨衣造型短小、衣角向上翻起，臀部完全露出，被網友指姿勢不雅。（取材自快科技）

名創優品近日推出「丘比雨衣天使系列」手辦盲盒，因全套娃娃均採彎腰撅臀姿勢，加上雨衣造型短小、衣角向上翻起，臀部完全露出，被網友指姿勢不雅，並擔心可能帶有性暗示，對兒童產生誤導。名創優品客服回應，設計初衷是呈現「天使般最純真不加修飾的自然模樣」，並表示消費者意見將向上反映。

齊魯晚報報導，這款手辦盲盒名為「丘比雨衣天使系列icon box」，全套共13款不同配色。雖然整體娃娃造型較為可愛，但其共同採用彎腰撅臀姿勢，配合短版雨衣及向上翻翹的衣角，露出完整臀部，引發部分消費者討論。

有網友在社群平台發文質疑產品姿勢，並擔心小孩可能受到影響。有人留言：「小朋友沒有辨別能力，看到會不會去模仿這個動作。」

據報導，名創優品客服接受採訪時表示，該產品的創作初衷，是希望展示「天使般最純真不加修飾的自然模樣」，並為忙碌生活帶來輕鬆及治癒感。

對於產品主要銷售對象，客服未作進一步說明，只表示手辦人物「丘比」是一名象徵愛與陪伴的小天使，沒有性別，針對消費者提出的意見將向公司反映。

購物平台產品介紹顯示，這款盲盒適用於15歲以上消費者，符合適用年齡的未成年人須取得監護人同意後才能購買，15歲以下未成年人不得購買盲盒產品。

名創優品近日推出「丘比雨衣天使系列」手辦盲盒，因全套娃娃均採彎腰撅臀姿勢，加上雨衣造型短小、衣角向上翻起，臀部完全露出，被網友指姿勢不雅。（取材自齊魯晚報）