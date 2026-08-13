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湖南益陽博館好糗 公示牌「錯字連連」被小孩挑出 官方回應了

中國新聞組／北京13日電
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湖南博物館公示牌「錯字連連」被小孩挑出。（取材自觀察者網）
湖南博物館公示牌「錯字連連」被小孩挑出。（取材自觀察者網）

湖南益陽市博物館一處公示牌近日被遊客拍下，牌面出現多處錯別字，一名小孩在影片中逐一指出，包括「匕首」誤寫為「七首」、「單刃」誤寫為「單刀」等。影片曝光後引發討論，益陽市博物館日前回應稱，已第一時間撤下錯誤標牌，將重新核對文字並製作新版公示牌，當地文旅部門也將對全市文旅窗口單位公共標牌展開排查。

觀察者網報導，8月11日，有遊客拍攝影片顯示，一名小孩站在益陽市博物館一處提示牌前，指出牌面多處文字有誤。其中「匕首」被寫成「七首」、「單刃」寫成「單刀」、「鈷60」寫成「鑽60」、「鋼（鐵）銼」寫成「鋼（鐵）挫」，「宗教」則被寫成「宗救」。

影片曝光後，引發網友討論。有網友質疑：「益陽博物館找不出一個能校對能打正確字的人嗎？」也有網友推測，可能是透過圖片文字辨識後直接製作標牌。

另據江西都市頻道「都市現場」報導，益陽市博物館工作人員表示，收到網友反映後，館方已第一時間撤下存在錯字的標牌，並將於當天重新核對文字內容、製作新的公示牌。

當被問到此前為何出現多處錯字，工作人員表示：「不知道詳情。」

益陽市文旅廣體局辦公室一名工作人員表示，將立即核實相關情況，並督促博物館落實整改。該工作人員表示，下一步將對全市文旅窗口單位的公共標牌展開全面排查，發現問題立即整改。

公開資料顯示，益陽市博物館總面積15315平方米，館藏文物近2萬件，涵蓋石器、玉器、陶瓷器、青銅器等十多個門類，其中商周青銅器、宋元至明清益陽窯瓷器，以及何鳳山博士「生命簽證」文物史料為館藏特色。

精華 FAQ

  • 影片中，小孩指出公示牌把「匕首」寫成「七首」、「單刃」寫成「單刀」、「鈷60」寫成「鑽60」、「鋼（鐵）銼」寫成「鋼（鐵）挫」，以及「宗教」寫成「宗救」。

  • 益陽市博物館表示已第一時間撤下錯誤標牌，並重新核對文字、製作新版公示牌；文旅廣體局則稱會立即核實情況，督促整改並排查全市文旅窗口單位標牌。

  • 事件之所以引發討論，是因為公示牌出現多處低級錯字，讓人質疑基本校對是否缺失；也有網友推測，標牌可能是透過圖片文字辨識後直接製作，才導致錯誤頻出。

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