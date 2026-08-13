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「我人生最後一天啦」杭州女收到外送小哥留話 果斷報警救人

中國新聞組／北京13日電
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小洋和王女士的對話。（取材自瀟湘晨報）
小洋和王女士的對話。（取材自瀟湘晨報）

杭州一名女顧客近日收到外送員小洋送餐後，傳訊表示「麻煩了」，對方卻回覆「我人生中的最後一天啦」，她察覺不對後立即報警。警方、街道及公益團隊隨即協尋，曾因跳橋救人受到關注的外送員彭清林也加入救援，設法聯繫小洋並掌握情況。小洋當時已服藥，後來再次昏迷送醫，經救治後於10日出院，彭清林並計畫協助他接受心理疏導及參與公益活動。

瀟湘晨報報導，杭州王女士日前點了一杯飲料，小洋送達後，她傳訊：「麻煩了，我現在開完會，下去拿了。」小洋回覆：「不麻煩，沒關係，我人生中的最後一天啦。」王女士一邊繼續聯絡，一邊立即報警。

杭州市望江街道、望江派出所接報後展開排查，並聯繫清林公益服務中心。彭清林表示：「我第一個想法就是，我要聯繫上他，不管是通過電話還是當面見面，我要確定他的狀態。」

在警方及相關人員協助下，彭清林取得小洋聯絡方式，致電時先說：「你的外賣送錯了，我要找你換。」他表示，這是最自然的聯絡方式。小洋很快察覺後，彭清林又說：「你發這個簡訊是咋回事啊？咱們見一面，一起聊聊，出來抽根菸。」

據報導，小洋起初拒絕見面，彭清林便提出加微信，並表示：「我也是跑外賣的。」兩人因此建立聯繫，小洋開始稱彭清林「老表」。取得身分資訊後，彭清林立即向外送平台工作人員通報：「十萬火急，要救人。」並將情況同步警方。

警方掌握後聯絡小洋站長，最終找到他並將他帶回。當時小洋沒有告訴彭清林自己已經服用治療糖尿病的藥物。

報導指出，隔日小洋醒來後身體不適，原本準備繼續送外送，但發現帳號被封，情緒再次低落，之後又服藥。當晚他傳訊給彭清林：「謝謝你兄弟，至少做了一些什麼。」

彭清林擔心情況有變，不斷詢問小洋位置。當晚接近午夜，醫院工作人員透過小洋微信發送影片，確認他因藥物作用昏迷送醫。彭清林隨即趕到醫院。

彭清林表示，小洋此前曾提到，自己想不開與家庭矛盾有關。他致電小洋父母時說：「天下哪有孩子生下來就不聽話，有時候你們要反思一下做父母的問題。」之後，他替小洋支付約2000元（人民幣，下同，約296美元）醫療費，並持續到醫院陪伴。

報導指出，小洋2天後康復出院。彭清林傳訊表示：「很多人關心你，所以不要辜負他們。加油，跟過去和解，未來可期。」小洋回覆：「是的，不能總活在過去。」

彭清林表示，接下來將協助小洋對接專業心理諮商師，並計畫在其康復後邀請他參與公益活動。

彭清林1992年出生於湖南張家界桑植。2023年6月，他曾從杭州西興大橋跳入錢塘江，救下一名欲輕生女子，自己因此造成胸椎壓迫性骨折，後獲評浙江省見義勇為一等功、全國見義勇為模範等榮譽。

小洋入院治療。（取材自瀟湘晨報）
小洋入院治療。（取材自瀟湘晨報）

精華 FAQ

  • 因為外送員小洋在回覆中寫下「我人生中的最後一天啦」，語氣明顯異常，讓王女士察覺可能有輕生風險，於是邊聯絡邊立即報警求助。

  • 彭清林先用「外賣送錯了」等自然方式聯繫，降低對方戒心，再加微信建立關係，取得身分資訊後立即通報平台與警方，最終成功找到小洋。

  • 小洋經送醫治療後於10日出院，彭清林先墊付約2000元醫療費，之後還計畫替他對接專業心理諮商，並邀請他康復後參與公益活動。

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