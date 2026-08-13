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抵制不合理漲租 …胖東來關許昌老店 周邊商戶憂整條街人氣散

中國新聞組╱北京13日電
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胖東來創辦人于東來近日在直播中宣布，經營24年、年銷售額高達20億元的許昌生活廣...
胖東來創辦人于東來近日在直播中宣布，經營24年、年銷售額高達20億元的許昌生活廣場店將於今年12月停止營運。(取材自時代財經)

AI摘要

文章摘要整理：

胖東來因不滿不合理漲租與租約爭議，宣布關閉年銷售逾20億元的許昌生活廣場店，引發外界關注，也讓周邊商戶憂心客流與商圈人氣下滑。

一台年賺超1億元(人民幣，以下同)的「印鈔機」，說關就關；胖東來創辦人于東來近日在直播中宣布，經營24年、年銷售額高達20億元的許昌生活廣場店將於今年12月停止營運。在實體零售業寒冬、連鎖超市一年關閉832家門店的背景下，胖東來主動關掉這家年利潤過億的盈利老店，迅速衝上熱搜。

綜合時代財經、瀟湘晨報報導，這家2002年創立的老店，是胖東來歷史最悠久的門店之一，雖然設備老化且無地下停車場，但經營數據極亮眼，今年截至6月中累計銷售額已突破9.77億元。

于東來發文解釋關店主因，透露2015年前後因內部人員未依規統一簽訂合同，導致個別租戶租金被漲到「無法想像」的地步，「遠遠脫離公平」。于東來坦言，無論錢多錢少，失去公平正義底線始終是他的心結，因此趁租約到期毅然決定停業。

消息發酵後，周邊商戶也首次公開發聲。一家2005年開業的旅館店主透露，目前超市客流量與平日無異，並直言「因為他賺錢，房東才給漲房租，像我們不賺錢的房東也沒漲」，相當理解胖東來的決定。但也坦承「流量大樹」搬走後，整條街的人氣與商場生意恐受影響。網友則紛紛表達震驚與惋惜，留言讚賞「有原則的企業」、「不愧是胖東來，守住底線比賺錢重要」。

相比其他傳統大型商超，胖東來的營運模式顯得相當特殊。中國連鎖經營協會數據顯示，2025年有68家連鎖超市企業共關閉832家門店，龍頭永輝超市也淘汰關閉626家尾部店；然而胖東來截至2025年僅憑14家門店，全年銷售額就達到235.31億元，平均單店銷售額高達16.8億元，遠超同行平均水平。這也解釋了為何數百家超市默默關店水花寥寥，胖東來關閉一家店卻能引發全網關注。

這場關店風波也映照出實體零售業面臨的租賃困境，于東來寧可捨棄上億利潤也不願妥協於不公平租約的作法，再次讓大眾看見該品牌對原則的堅持，也為競爭激烈的零售市場樹立極具話題性的標竿。

精華 FAQ

  • 于東來表示，過去因內部未統一簽約，導致部分租戶租金被漲到不合理程度，已遠離公平原則。為守住底線，他決定在租約到期後停業。

  • 雖然店齡已24年、設備也較老舊，但截至今年6月中累計銷售額已達9.77億元，全年年銷售額曾高達20億元，屬於胖東來的高獲利門店。

  • 部分商戶理解胖東來因公平問題而停業，但也坦言這家店是附近重要的流量來源，若搬走後，整條街的人氣、客流與商場生意都可能受到影響。

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