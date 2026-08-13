中籤率新低 89家公募打新宇樹科技獲配18億元 股民中籤不說

8月10日，北京一宇樹科技門店內，機器狗展示技能吸引小朋友觀看。宇樹科技10日正式開啟科創板申購。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 宇樹科技科創板打新中籤率創新低，但公募基金仍大舉獲配近18億元，市場更傳出黃牛高價收購股票，中籤者則多選擇低調不張揚。

宇樹科技11日披露首次公開發行股票並在科創板上市網上搖號中籤結果，最終中籤率為0.01809759%，創科創板歷史新低。不過，89家公募基金合計獲配金額近18億元（人民幣，下同），多名百億基金經理中籤金額驚人。中籤股民則大都「暗爽」，不敢發朋友圈，因為擔心公開後「同事心生嫉妒，也怕親戚借錢。」市場上收購宇樹股票的黃牛價已漲到410元/股，比發行價150.80元/股高出170%。

澎湃新聞報導， 「人形機器人龍頭」宇樹科技的網下打新盛宴揭榜，據Wind數據統計，共有89家公募基金公司旗下的5036隻產品獲得宇樹科技的網下配售，合計獲配數量達1191.74萬股，獲配金額達17.97億元。其中27家公募機構獲配金額超過千萬元，更有六家機構躋身「億元俱樂部」。易方達基金旗下產品合計獲配金額2.58億元居首，其次是南方基金旗下產品合計獲配金額達2.18億元。

另從多名知名百億級基金經理的「打新中籤」情況看，易方達基金張坤旗下在管三隻產品合計獲配1.16萬股，獲配金額為175.40萬元；廣發基金副總經理劉格菘旗下在管四隻產品合計獲配1.67萬股，獲配金額為252萬元；中歐基金葛蘭旗下在管兩隻產品合計獲配8356股，獲配金額為126萬元；永贏基金高楠旗下在管五隻產品合計獲配1.17萬股，獲配金額為176.38萬元。

另據九派新聞報導，本次網上發行中籤號碼共有1萬9414個，本次發行價格為150.80元/股，中一籤（500股）需繳款7.54萬元。多名網友昨在社交平台曬出中籤截圖，資深股民卡卡說，「收到中籤消息肯定是開心的，但我只會簡單出去慶祝一下，然後日子照常過。」開市後她會賣掉大部分，留100股當後悔藥。

「中籤的那一刻感覺特別好，我的小米汽車可以全款購入了。」成都股民楊先生表示，對於這筆新股收益，楊先生預估可達20萬元，待上市價格達到心理預期便全部賣出。「中籤後不敢發朋友圈，怕同事心生嫉妒，也怕親戚借錢。」

另據經濟觀察網，上市前，市場上已有黃牛在高價收宇樹科技的股票，8月10日報出的收購價已經漲到410元/股，比發行價150.80元/股高出170%。有中籤股民透露，「中籤後，我以410元/股賣給他（黃牛），對方會提前把全款打過來，等新股上市時我聽他指揮操作即可，讓什麼時候賣就什麼時候賣」。