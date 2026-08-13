中籤率新低 89家公募打新宇樹科技獲配18億元 股民中籤不說
宇樹科技科創板打新中籤率創新低，但公募基金仍大舉獲配近18億元，市場更傳出黃牛高價收購股票，中籤者則多選擇低調不張揚。
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宇樹科技科創板打新中籤率創新低，但公募基金仍大舉獲配近18億元，市場更傳出黃牛高價收購股票，中籤者則多選擇低調不張揚。
宇樹科技11日披露首次公開發行股票並在科創板上市網上搖號中籤結果，最終中籤率為0.01809759%，創科創板歷史新低。不過，89家公募基金合計獲配金額近18億元（人民幣，下同），多名百億基金經理中籤金額驚人。中籤股民則大都「暗爽」，不敢發朋友圈，因為擔心公開後「同事心生嫉妒，也怕親戚借錢。」市場上收購宇樹股票的黃牛價已漲到410元/股，比發行價150.80元/股高出170%。
澎湃新聞報導， 「人形機器人龍頭」宇樹科技的網下打新盛宴揭榜，據Wind數據統計，共有89家公募基金公司旗下的5036隻產品獲得宇樹科技的網下配售，合計獲配數量達1191.74萬股，獲配金額達17.97億元。其中27家公募機構獲配金額超過千萬元，更有六家機構躋身「億元俱樂部」。易方達基金旗下產品合計獲配金額2.58億元居首，其次是南方基金旗下產品合計獲配金額達2.18億元。
另從多名知名百億級基金經理的「打新中籤」情況看，易方達基金張坤旗下在管三隻產品合計獲配1.16萬股，獲配金額為175.40萬元；廣發基金副總經理劉格菘旗下在管四隻產品合計獲配1.67萬股，獲配金額為252萬元；中歐基金葛蘭旗下在管兩隻產品合計獲配8356股，獲配金額為126萬元；永贏基金高楠旗下在管五隻產品合計獲配1.17萬股，獲配金額為176.38萬元。
另據九派新聞報導，本次網上發行中籤號碼共有1萬9414個，本次發行價格為150.80元/股，中一籤（500股）需繳款7.54萬元。多名網友昨在社交平台曬出中籤截圖，資深股民卡卡說，「收到中籤消息肯定是開心的，但我只會簡單出去慶祝一下，然後日子照常過。」開市後她會賣掉大部分，留100股當後悔藥。
「中籤的那一刻感覺特別好，我的小米汽車可以全款購入了。」成都股民楊先生表示，對於這筆新股收益，楊先生預估可達20萬元，待上市價格達到心理預期便全部賣出。「中籤後不敢發朋友圈，怕同事心生嫉妒，也怕親戚借錢。」
另據經濟觀察網，上市前，市場上已有黃牛在高價收宇樹科技的股票，8月10日報出的收購價已經漲到410元/股，比發行價150.80元/股高出170%。有中籤股民透露，「中籤後，我以410元/股賣給他（黃牛），對方會提前把全款打過來，等新股上市時我聽他指揮操作即可，讓什麼時候賣就什麼時候賣」。
宇樹科技此次首次公開發行股票並在科創板上市的網上搖號中籤率為0.01809759%，創下科創板歷史新低，顯示市場競爭極為激烈，投資人申購熱度非常高。 共有89家公募基金公司旗下5036隻產品獲配，合計金額17.97億元，其中易方達基金獲配2.58億元居首，南方基金以2.18億元緊隨其後，還有6家機構進入億元俱樂部。 中籤股民多半選擇低調，不少人表示不敢發朋友圈，擔心同事嫉妒或親戚借錢；另一方面，市場上黃牛收購價已升至410元/股，比150.80元發行價高出170%，套利氣氛濃厚。
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宇樹科技此次首次公開發行股票並在科創板上市的網上搖號中籤率為0.01809759%，創下科創板歷史新低，顯示市場競爭極為激烈，投資人申購熱度非常高。
共有89家公募基金公司旗下5036隻產品獲配，合計金額17.97億元，其中易方達基金獲配2.58億元居首，南方基金以2.18億元緊隨其後，還有6家機構進入億元俱樂部。
中籤股民多半選擇低調，不少人表示不敢發朋友圈，擔心同事嫉妒或親戚借錢；另一方面，市場上黃牛收購價已升至410元/股，比150.80元發行價高出170%，套利氣氛濃厚。
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