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「歡迎來龍餐館」帶火取景地 青島旅遊熱度漲破30%

中國新聞組╱北京13日電
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「歡迎來龍餐館」部分取景地在寧夏石炭井工業小鎮。(取材自微博)
「歡迎來龍餐館」部分取景地在寧夏石炭井工業小鎮。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《歡迎來龍餐館》憑票房口碑雙爆走紅，青島等核心取景地搜索與預訂熱度大漲，成功把影視話題轉化為暑期文旅新動能。

2026年暑期檔口碑票房雙爆電影「歡迎來龍餐館」強勢掀起觀影與旅遊熱潮，該片首日票房突破2億元(人民幣，以下同)，穩坐單日冠軍。隨著影片熱映，片中在青島東方影都、寧夏石炭井影視小鎮等地的國內實景搭建場景迅速出圈，帶動青島景點預訂熱度環比增長超30%，成功將影視效應轉化為暑期文旅爆點。

青島新聞網報導，同程旅行平台12日數據顯示，「歡迎來龍餐館」上映後，核心取景地青島東方影都，搜索量環比大漲超220%，寧夏石嘴山市石炭井影視小鎮漲幅超180%，當地景點預訂熱度環比增長高達580%。同程旅行酒旅業務負責人表示，電影取景地兼具異域風情與工業質感，精準契合年輕人沉浸式出遊需求，優質影視IP已快速激活小眾目的地文旅潛力，預計將持續拉動暑期後半段的出遊熱度。

這部由文牧野執導、沈騰主演的電影在上映前便展現強勁勢頭，8月8日開啟點映後短短三天，點映加預售票房即衝破1.6億元並實現逆跌。電影打破常規海外取景模式，將中東風情街區與龍餐館等核心場景於國內實地搭建，獨特風格引發網友熱議，紛紛大讚「不用出國也能拍出大片質感」，各大取景地順勢成為暑期新晉網紅打卡地。

口碑方面，該片豆瓣開分達8.4分，超七成觀眾給出四星以上好評，淘票票點映評分更創下近三年新高。男主角沈騰此次跳出喜劇固有標籤，飾演在戰亂環境中求生的廚師徐福，其克制厚重的表演收獲「影帝級」評價。電影從小人物視角傳遞人文溫度與反戰精神，網友直呼「被沈騰的轉型驚豔到了」、「有笑有淚，戳中內心」。

業內人士分析，雖然該片非傳統合家歡喜劇而存在受眾局限，但過硬的口碑有望支撐其進行長線放映，票房保底約在20億元左右，熱度甚至可能延續至國慶檔。從口碑爆發到帶動地方文旅消費，這部結合美食與人文關懷的影片，不僅為暑期檔後半程注入強心針，也展現影視IP與文旅產業深度融合的強大能量。

「歡迎來龍餐館」置景現場。(取材自微信公眾號)
「歡迎來龍餐館」置景現場。(取材自微信公眾號)

2026年暑期檔口碑票房雙爆電影「歡迎來龍餐館」。(取材自微博)
2026年暑期檔口碑票房雙爆電影「歡迎來龍餐館」。(取材自微博)

2026年暑期檔口碑票房雙爆電影「歡迎來龍餐館」。(取材自微博)
2026年暑期檔口碑票房雙爆電影「歡迎來龍餐館」。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 影片熱映後，青島景點預訂熱度環比增長超30%，核心取景地青島東方影都搜索量更大漲超220%，顯示影視內容已快速帶動當地暑期旅遊消費。

  • 同程旅行數據顯示，青島東方影都搜索量環比增超220%，寧夏石嘴山市石炭井影視小鎮漲幅超180%，當地景點預訂熱度更高達580%，成為新晉打卡熱點。

  • 影片以國內實景搭建呈現中東風情與工業質感，兼具新鮮視覺和人文反戰內核，豆瓣開分8.4分、口碑強勁，因而不僅票房走高，也推升取景地旅遊熱潮。

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