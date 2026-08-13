我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離婚消息曝光首露面 陳幸妤笑稱：怕媒體太無聊

勁球10.4億頭獎 伊利諾州一注獨得 上次開出已是5/2

遊泰失聯1周 24歲女發文「回國」文案反覆改 網質疑遭控制

中國新聞組╱北京13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰國失聯女孩發作品稱已回國，文案反覆改、刪評論，引網友質疑。(取材自瀟湘晨報)
泰國失聯女孩發作品稱已回國，文案反覆改、刪評論，引網友質疑。(取材自瀟湘晨報)

AI摘要

文章摘要整理：

祁萌在泰國失聯1周後突然發文稱已回國，但因文案反覆修改、刪留言及行為反常，引發網友質疑帳號是否遭控制，真實情況仍未明朗。

日前在泰國失聯一周的24歲中國女子祁萌，8月12日突然更新社交平台帳號，發文宣稱因手機丟失走丟，目前已經安全回國，並向各界的關心表達感謝，其IP定位顯示為北京首都國際機場。然而，由於其貼文文案隨後歷經多次修改，且帳號被發現有刪除留言的情形，反常行為讓廣大網友紛紛質疑帳號是否遭到他人控制，案件真實情況仍有待進一步釐清。

瀟湘晨報報導，祁萌的家屬與朋友日前在網絡上發布求助帖，引發社會高度關注。據悉，祁萌第一次出國，在馬來西亞吉隆坡遊玩一周後，8月2日上午9點搭乘MH784航班飛往泰國曼谷素萬那普機場。其好友網紅陳澤在直播中透露，祁萌抵達曼谷機場外後，輕信陌生人「順路送她去清邁」的邀約，不料上車後便與外界徹底失去聯繫，至8月11日已失聯超過一周。

中國駐泰國使館於當地時間11日證實，已接到祁萌家屬的求助，並告知泰國警方受理案件的程序與要求，承諾將繼續提供必要協助。

不料使館證實求助後僅隔一天，祁萌的帳號便宣布回國，且文案中的名稱從「qm」被改為「小萌」，評論區更出現大量刪評痕跡。對此，網友紛紛表達疑慮，留言表示「昨天剛爆出家屬求助使館，今天就回國了？太快了！」也有許多網友質疑「是否帳號被控制？」認為過程過於蹊蹺。

儘管帳號顯示IP已位於北京機場，但種種反常細節仍讓外界憂心其真實處境。面對祁萌憑空消失，家屬因過度擔憂而病倒住院，朋友更一度在網上焦急表示，願與不法分子溝通贖金事宜，只求人能平安歸來。

泰國失聯女孩發作品稱已回國，文案反覆改、刪評論，引網友質疑。(取材自瀟湘晨報)
泰國失聯女孩發作品稱已回國，文案反覆改、刪評論，引網友質疑。(取材自瀟湘晨報)

精華 FAQ

  • 因她的社交帳號在失聯1周後突然更新，發文稱手機丟失、已安全回國，且IP顯示在北京機場，時間點又緊接家屬求助使館，因此迅速引發高度關注。

  • 主要因貼文文案多次被修改、名稱從「qm」改成「小萌」，加上評論區出現刪留言痕跡，整體行為與失聯前後情況不一致，讓外界認為相當反常。

  • 中國駐泰使館已接獲家屬求助並表示會提供協助，但祁萌究竟如何返國、是否曾遭控制或遭遇其他情況，官方與外界都尚未有明確結論。

泰國

上一則

「讀起來特別契合」 台版豎排書上海書展搶手

下一則

天選殯葬人…河南考生4/4清明生、444分進專業、名字也助攻

延伸閱讀

失聯兩周傳噩耗 27歲網紅海外獨旅驚傳陳屍飯店

失聯兩周傳噩耗 27歲網紅海外獨旅驚傳陳屍飯店
閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票

閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票
大反轉…網紅爆遭閨蜜陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

大反轉…網紅爆遭閨蜜陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉
中國遊客在泰國景區騎機車墜崖 父死女受傷

中國遊客在泰國景區騎機車墜崖 父死女受傷

熱門新聞

東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
租客夜間在上鎖的櫃子裡發現逝者遺像，當場嚇哭連夜搬離，房東退還押金，平台「我愛我家」拒退仲介費，租客稱將提告。（取材自極目新聞）

房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離

2026-08-07 10:30
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27
DeepSeek創辦人梁文鋒。(微博)

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

2026-08-11 20:57
中國百萬網紅雅典娜曾是世界小姐澳門賽區季軍。圖／截自微博

閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票

2026-08-09 12:30

超人氣

更多 >
超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買
加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習