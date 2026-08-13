遊泰失聯1周 24歲女發文「回國」文案反覆改 網質疑遭控制

泰國失聯女孩發作品稱已回國，文案反覆改、刪評論，引網友質疑。(取材自瀟湘晨報)

AI摘要 文章摘要整理： 祁萌在泰國失聯1周後突然發文稱已回國，但因文案反覆修改、刪留言及行為反常，引發網友質疑帳號是否遭控制，真實情況仍未明朗。

日前在泰國 失聯一周的24歲中國女子祁萌，8月12日突然更新社交平台帳號，發文宣稱因手機丟失走丟，目前已經安全回國，並向各界的關心表達感謝，其IP定位顯示為北京首都國際機場。然而，由於其貼文文案隨後歷經多次修改，且帳號被發現有刪除留言的情形，反常行為讓廣大網友紛紛質疑帳號是否遭到他人控制，案件真實情況仍有待進一步釐清。

瀟湘晨報報導，祁萌的家屬與朋友日前在網絡上發布求助帖，引發社會高度關注。據悉，祁萌第一次出國，在馬來西亞吉隆坡遊玩一周後，8月2日上午9點搭乘MH784航班飛往泰國曼谷素萬那普機場。其好友網紅陳澤在直播中透露，祁萌抵達曼谷機場外後，輕信陌生人「順路送她去清邁」的邀約，不料上車後便與外界徹底失去聯繫，至8月11日已失聯超過一周。

中國駐泰國使館於當地時間11日證實，已接到祁萌家屬的求助，並告知泰國警方受理案件的程序與要求，承諾將繼續提供必要協助。

不料使館證實求助後僅隔一天，祁萌的帳號便宣布回國，且文案中的名稱從「qm」被改為「小萌」，評論區更出現大量刪評痕跡。對此，網友紛紛表達疑慮，留言表示「昨天剛爆出家屬求助使館，今天就回國了？太快了！」也有許多網友質疑「是否帳號被控制？」認為過程過於蹊蹺。

儘管帳號顯示IP已位於北京機場，但種種反常細節仍讓外界憂心其真實處境。面對祁萌憑空消失，家屬因過度擔憂而病倒住院，朋友更一度在網上焦急表示，願與不法分子溝通贖金事宜，只求人能平安歸來。

泰國失聯女孩發作品稱已回國，文案反覆改、刪評論，引網友質疑。(取材自瀟湘晨報)