褻瀆經典？「紫禁城中靜悄悄」 郭德綱即興改紅歌遭查

AI摘要 文章摘要整理： 郭德綱在武漢商演中即興改編經典紅歌遭舉報，武漢文旅局已立案調查，事件也反映演出內容審批與合規監管正持續收緊。

中國著名相聲演員郭德綱今年7月在武漢 演出期間，因即興改編經典紅歌「彈起我心愛的土琵琶」，遭民眾舉報涉嫌違規。武漢市文旅局政務值班工作人員12日證實：「正在立案，等待調查。」該局回覆舉報指出，該場商業演出雖取得合法許可，但郭德綱的改編唱段未在事前報備材料中體現，已依法啟動調查程序。

綜合媒體報導，郭德綱領銜德雲社旗下的「麒麟劇社」7月24日晚上在武漢人藝中南劇場演出京劇 「濟公活佛」。郭德綱在飾演「濟公」一角時，即興借用抗日電影「鐵道游擊隊」著名插曲「彈起我心愛的土琵琶」曲調，將原詞「微山湖上靜悄悄」替換為「紫禁城中靜悄悄」，並接連唱出「我佛耶如來耶，媽咪媽咪哄哎哎哎哎哎耶」等戲謔詞句，以喜劇包袱方式現場演唱。

這段演出影片在網絡流傳後引發社會熱議與檢舉。有網民質疑其戲謔的唱法褻瀆經典，檢舉信更批評其「戲謔式篡改」不僅歪曲、庸俗化紅色經典，亦違背公序良俗，並質疑其是否取得改編權與演出權。

面對風波，演出方麒麟劇社已在後續巡演中刪除該段唱詞；記者多次致電北京德雲社文化傳播有限公司，電話均無人接聽，郭德綱及其團隊目前尚未公開回應。

據了解，「彈起我心愛的土琵琶」創作於1956年，曾入選中宣部2019年發布的「慶祝中華人民共和國成立70周年優秀歌曲100首」。根據《營業性演出管理條例》規定，營業性演出內容須經審批，擅自變更或增加內容可被處罰。分析認為，此次立案反映出官方對商業演出內容的監管正顯著趨嚴。

現年53歲的郭德綱是中國相聲團體「德雲社」創立人，其表演極受歡迎且一票難求，但此次並非他首次陷入風波。2025年他與搭檔于謙表演相聲作品「藝高人膽小」時，曾被指「內容低俗」及「不當影射國家劇團」，不但遭官方約談，還被要求修改內容。如今再次因未報備即興改編演出面臨行政處罰，也為演藝圈內容合規敲響警鐘。