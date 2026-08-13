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怕影響家人生活？陝西男買彩券中598萬人民幣 誰也沒說

中國新聞組／北京13日電
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近日，陝西西安市西安灞橋的雙色球598萬元人民幣大獎得主終於現身。（視頻截圖）
近日，陝西西安市西安灞橋的雙色球598萬元人民幣大獎得主終於現身。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

陝西西安灞橋彩民劉先生以8+2複式自選票中得雙色球598萬元，卻先獨自消化喜訊未告訴家人，並打算拿部分獎金提前還房貸、其餘存起來作生活開銷。

近日，陝西西安市西安灞橋的雙色球598萬元人民幣(約88萬美元)大獎得主終於現身了。劉先生（化名）表示，對於中大獎的驚喜，跟誰都沒說，包括他的妻子、孩子和父母都沒說。因為害怕影響到他們正常的工作、生活和學習。

綜合瀟湘晨報、深圳新聞網報導，6月16日晚雙色球陝西大獎扎堆，西安灞橋、雁塔彩民合力奏響大獎雙響砲。其中，劉先生以8+2複式自選票，一舉攬獲總獎金598萬元。

深劉先生與雙色球的緣分始於2014年。「剛開始不了解，一次也就投注十元、八元，慢慢摸索著來。」隨著對規則和投注方式的了解逐漸加深，2017年起，他開始嘗試複式投注。

據報導，多年的購彩經歷，讓劉先生摸索出了一套自己獨特的選號習慣。「我採取的方式就是固定雙位數的號碼，還有藍號。這兩個固定了大概有六、七年，可變動的就是個位數，一到九這九個號碼，我每期來回變動。」正是這套「固定底盤、靈活微調」的策略，為他此次中獎埋下了伏筆。

說起中獎這期選號，劉先生記憶猶新，「買彩券的時候，雙位數的號碼和藍號，還是按我一直守的號來。個位數這塊，上一期開出來的是04，我想這一期會不會是04的下位數和上位數，就是雙跨03和05，於是就把03和05買了。結果恰恰這期03和05這期03和05都開出來了。」

對於中獎的消息，劉先生並沒有在第一時間察覺。「當天晚上我並沒有看，直到第二天吃午飯的時候，拿手機看到了開獎號碼。我當時一看到這個號碼，就知道自己中了。因為我只要看到03、05，後面的號我守了六、七年，肯定不會變。一看有03、05，就肯定中大獎了。」那一刻，多年堅守的號碼終於迎來了最圓滿的回應。

然而，這份巨大的驚喜，劉先生卻選擇了獨自承受。「中獎以後，我跟誰都沒說，包括我的妻子和孩子，父母都沒說。因為害怕影響到他們正常的工作、生活和學習。每個人思維不一樣，看待中獎這件事的角度也不一樣。我還是獨自來承受消化這份喜悅，不想給家人和親朋好友添一些沒必要的麻煩。」

這筆獎金如何規畫？「有一部分錢用於提前償還房貸。其他的錢先儲蓄起來，便於以後生活中開銷用。」

來源：

精華 FAQ

  • 劉先生在6月16日晚以8+2複式自選票投注雙色球，因命中當期號碼而中得總獎金598萬元。他多年採固定雙位數與藍號、搭配個位數微調的方式，這次成功兌獎。

  • 劉先生表示，擔心突然的巨額獎金會影響妻子、孩子和父母的工作、生活與學習，因此選擇先獨自承受和消化喜悅，不想給親友帶來不必要的壓力或麻煩。

  • 他表示會先拿一部分獎金提前償還房貸，減輕未來負擔；其餘款項則先存起來，作為之後生活開銷與需要時的備用資金，整體規畫相當保守務實。

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