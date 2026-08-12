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超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

2026年上海書展 買得到台版豎排書

記者林宸誼／上海即時報導
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2026上海書展12日登場，今年中國圖書進出口上海有限公司、上海香港三聯書店的攤...
2026上海書展12日登場，今年中國圖書進出口上海有限公司、上海香港三聯書店的攤位上，皆有擺出台版書籍。(記者林宸誼／攝影)

2026上海書展12日登場，今年中國圖書進出口上海有限公司，和上海香港三聯書店的攤位上，皆有擺出台版書籍。不少喜歡豎排書的讀者，湧進這2個攤位搶購自己喜愛的書籍。

在上海香港三聯書店挑選台版書籍的民眾朱小姐表示，這次來是要購買收藏張愛玲的小說，「看豎排的書，特別能感受到那個時代的動盪。」

另一位蕭先生則是要購買金庸的武俠小說，「金庸小說裡蘊含的民族情感、家國情懷，讀起來特別有契合感。」

然而台版書籍為了符合中國大陸發行審核要求，每一本書在出版品預行編目資料，國家圖書館、印刷地TAIWAN等字樣被遮蓋。

值得一提的是，今年書展延續近年低價促銷策略，不少出版社都打出全場6折的優惠。新華博庫甚至祭出全場打3折優惠吸引讀者購書。

文創也是這次上海書展「頂流」。宛平南路600號（上海精神衛生中心）文創「牛馬精神便利店」，不僅販售掛耳咖啡，還陳列「情緒」帆布包、滑鼠墊、手機磁吸、音樂療癒蠟燭等生活雜貨小物。

各參展攤位設有打卡、集章和折扣等活動吸引讀者參觀選購，也有業者以直播帶貨的方式在會場現場介紹書籍。

為了要證明在網路時代，實體書不會退流行的真理，今年上海書展進一步拓展「雙主場+X+N」模式，設上海展覽中心與上海書城「雙主場」。

總計這屆上海書展將舉辦1,420項閱讀活動，其中，上海展覽中心主會場活動數563場，上海書城主會場活動數84場，專業分會場活動數134場，各區分會場書香滿城活動數639場。

不少喜歡豎排書的讀者，湧進中國圖書進出口上海有限公司和上海香港三聯書店的攤位搶購...
不少喜歡豎排書的讀者，湧進中國圖書進出口上海有限公司和上海香港三聯書店的攤位搶購書籍。(記者林宸誼／攝影)

新華博庫祭出全場打3折優惠吸引讀者購書。(記者林宸誼／攝影)
新華博庫祭出全場打3折優惠吸引讀者購書。(記者林宸誼／攝影)

台版書籍為了符合大陸發行審核要求，每一本書在出版品預行編目資料，國家圖書館、印刷...
台版書籍為了符合大陸發行審核要求，每一本書在出版品預行編目資料，國家圖書館、印刷地TAIWAN等字樣被遮蓋。(記者林宸誼／攝影)

文創也是這次2026上海書展「頂流」。宛平南路600號（上海精神衛生中心）文創「...
文創也是這次2026上海書展「頂流」。宛平南路600號（上海精神衛生中心）文創「牛馬精神便利店」，不僅販售掛耳咖啡，還陳列「情緒」帆布包、滑鼠墊、手機磁吸、音樂療愈蠟燭等生活物件。(記者林宸誼／攝影)

精華 FAQ

  • 因為中國圖書進出口上海有限公司與上海香港三聯書店攤位都擺出台版書，喜歡豎排閱讀的讀者大量湧入，特別是張愛玲與金庸作品最受關注。

  • 為符合中國大陸發行審核要求，台版書在出版品預行編目資料中，國家圖書館、印刷地TAIWAN等字樣會被遮蓋，以便順利上架銷售。

  • 書展延續低價促銷，多數出版社打6折，新華博庫更祭出3折優惠；同時結合打卡集章、直播帶貨與文創商品，並以雙主場加多地活動擴大規模。

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