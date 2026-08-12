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「比刷題好玩」11歲男童暑假在沙面為遊客拍照 月入1200元

中國新聞組／廣州12日電
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黃梓軒幫客人拍照。（取材廣州日報）
黃梓軒幫客人拍照。（取材廣州日報）

廣州11歲小學生黃梓軒今年暑假做起「小攝影師」，每天帶著父親的拍立得相機到熱門景點沙面島為遊客拍照，一個月賺進約1200元（人民幣，下同）。他直言，這是爸爸不想讓他天天待在家玩電腦提出的主意，「拍照比在家刷題好玩」。

廣州日報報導，黃梓軒是白雲區廣大附中實驗小學五年級學生，今年首次利用暑假賺零用錢。他使用家中原有的拍立得，不必另外添購設備，收費一張18元、兩張30元。

除了暴雨天氣，黃梓軒幾乎每天下午都到沙面待兩、三個小時。他說：「爸爸不想我天天在家玩電腦，就建議我出來戶外拍照，既能鍛鍊人，又能賺點零用錢。」他也坦言：「比起在家裡學習，我肯定覺得出來好。」

黃梓軒的客人大多是成年人，尤其以年輕女性居多。他觀察，現在遊客雖習慣使用手機或數碼相機，但「可能拍膩了數碼的，覺得拍拍立得很復古，很有意思」。

最讓他印象深刻的是一名深圳遊客，對方得知兩張照片只要30元後直呼便宜，一口氣拍了四張，讓他一次賺到60元，創下單筆最高紀錄。

黃梓軒也發現，賺錢並沒有想像中容易。一筆生意快則兩分鐘完成，遇上要求較高的客人可能耗時20分鐘，加上拍立得相紙成本高，每次按快門都得格外謹慎。他會先預覽照片，確認客人是否眨眼，以免浪費相紙。

據他統計，暑假一個月已賺約1200元，平均每天四、五十元，扣除相紙成本後的利潤由父母暫時代為保管。他說，以後想買東西、玩具或吃想吃的東西，「都不用再問家裡要錢了」。

面對遊客，黃梓軒也有自己的一套「接單流程」，他會主動詢問：「您好，看一下要不要拍拍立得，超好看的。」即使連續遭拒也繼續尋找客人，還會主動優惠，四張60元算58元。

拍攝時，他會替客人挑選位置、指導姿勢，拍完立即稱讚「好看！這個姿勢特別好！」並提醒照片不要搖、不要碰水和汗。

來自貴州黔東南的石女士三姊妹一次拍了四張；石女士稱讚：「他很會找位置，拍出了我想要的風格，手機根本拍不出這種感覺。」她也對11歲的黃梓軒敢主動與陌生人溝通印象深刻，直言「特別自信，而且技術也超級好」。

黃梓軒拿拍立得相機給遊客拍照。（取材廣州日報）
黃梓軒拿拍立得相機給遊客拍照。（取材廣州日報）

遊客在沙面島拍照留念。（取材廣州日報）
遊客在沙面島拍照留念。（取材廣州日報）

石女士稱黃梓軒「很會拍」。（取材廣州日報）
石女士稱黃梓軒「很會拍」。（取材廣州日報）

精華 FAQ

  • 他每天帶著父親的拍立得相機到沙面島替遊客拍照，靠此賺零用錢。起因是爸爸不想他整天待在家玩電腦，便建議他出門接觸人群。

  • 黃梓軒使用家中原有的拍立得，收費是一張18元、兩張30元，四張則可優惠到58元。暑假一個月大約賺1200元，扣除相紙成本後由父母代為保管。

  • 不少遊客覺得拍立得很復古、有趣，尤其年輕女性與外地遊客較多，認為手機拍不出同樣感覺。他也學會先預覽、挑位置、指導姿勢，明白賺錢並不容易。

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