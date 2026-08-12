繼黃子韜後…董宇輝加入訂製衛生巾賽道 預計10月上架

輝同行創辦人董宇輝即將加入衛生巾賽道。（取材自微博）

繼歌手黃子韜之後，與輝同行創辦人董宇輝也即將加入衛生巾賽道。董宇輝10日直播透露，女性衛生用品訂製產品其實從去年底就開始籌備，因等待新國標及多項檢測，預計今年10月正式上架。

觀察者網報導，董宇輝在直播中介紹多款與輝同行訂製品進度時表示，收到不少消費者反饋，希望推出女性衛生用品，目前產品已在跟進。早在8月5日，就有網友在與輝同行訂製黑豆減鹽醬油的視頻留言「許願」，希望推出訂製衛生巾，官方當時回覆：「在安排了。」

董宇輝說，公司去年底已著手準備相關產品，但「一是在等待新國標，而且中間有很多環節需要檢測」，因此產品需要較長時間打磨。

女性衛生用品安全近年備受關注。2025年央視3·15晚會曾曝光衛生巾行業亂象，包括殘次品、下腳料未依規切碎處理，以及部分「二等品」流入市場等問題，引起消費者對產品品質的疑慮。

在與輝同行之前，已有多名直播電商 業者跨足衛生巾市場。黃子韜旗下「朵薇」品牌去年5月正式開售，黃子韜今年5月中旬表示，品牌一年累計GMV（商品交易總額）突破7億元（人民幣，下同），銷售超過9億片。

不過，「朵薇」去年6月曾因消費者反映衛生巾出現黑色異物引發討論。品牌回應，「黑點」是無紡布生產過程中部分突出纖維受熱碳化所致，極小概率會形成黑點或黑色絲狀物，並非有害物質。對於箱體破損及包裝「滴膠」等投訴，官方也分別解釋與運輸及機器運行有關，並表示已升級紙箱及加強封裝。

東方甄選去年6月也推出首款自營衛生巾，據其公布數據，18萬單產品兩天售罄；一個多月後再推出「輕薄速吸衛生巾」，並明確執行去年7月1日起實施的衛生巾「新國標」。

據中國造紙協會生活用紙專業委員會統計，2024年中國女性衛生用品市場規模達867.1億元，較2023年增長23.3%；2018年至2024年間，行業複合年增長率為7.46%。

網友近日在與輝同行訂製黑豆減鹽醬油的視頻留言「許願」，希望推出訂製衛生巾，官方當時回覆：「在安排了。」（視頻截圖）