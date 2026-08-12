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1米94、技術細膩 清華附中17歲前鋒有望成「中國哈蘭德」？

中國新聞組／北京12日電
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8月6日，中國U17男足隊球員趙松源在進球後慶祝。(新華社)
8月6日，中國U17男足隊球員趙松源在進球後慶祝。(新華社)

身高1.94米，卻有細膩腳法與突破能力，中國U17男足17歲前鋒趙松源近日在2026上海明日之星冠軍杯大放異彩，不僅面對阿森納U17上演「一過五」精采進球，對勒沃庫森更在替補登場不到兩分鐘內完成一傳一射。兼具身高、技術與得分能力，讓他被外界寄予「中國哈蘭德」的期待。

新民周刊報導，趙松源在對陣阿森納U17的揭幕戰先晃過三名對手，接著穿襠突破最後一名後衛，再將球挑過門將頭頂破門，以一己之力突破五人防線。下半場開賽僅50秒，他又單刀殺入禁區，迫使對手自擺烏龍，中國隊最終3比2取勝。

對勒沃庫森一戰，趙松源直到第60分鐘才替補登場，一分鐘後就在角球進攻中頭球擺渡，助攻孔璽諾扳平；再過一分鐘，他又在罰球弧頂轟出遠射，將比分反超為2比1。

勒沃庫森U17主帥布羅克賽後稱讚：「這名4號前鋒意識出眾、技術全面，去歐洲發展也有不錯的競爭力。」原定8月9日舉行的決賽因颱風「白海豚」取消，中國U17與阿森納U17並列冠軍，趙松源則當選賽事最佳球員。

趙松源之所以被拿來與挪威球星哈蘭德相比，除了身高僅比哈蘭德矮1厘米，更因他並非傳統單純依賴身材的高中鋒。他既能在鋒線擔任支點和終結者，也能游弋中場，甚至回撤後腰，以盤帶和傳球發動反擊。

不過，趙松源的足球路並非一路順遂。他2009年出生於北京，父親是足球教練、母親是排球教練。10歲參加全國青少年賽事時，因個子高、跑動節奏較慢，多家專業足校認為他「跑不起來」，甚至有人建議改踢門將。

後來他獲董路創辦的「中國足球小將」項目留下，進入清華附中後，教練針對其身高腿長、柔韌性佳等特點，加強腳下技術、轉身速度及傳射選擇訓練。趙松源也苦練折返跑及身體對抗，一年半後從邊緣替補成為球隊核心。

真正讓他受到中國球迷矚目的是2025年U17亞洲杯預選賽，趙松源五場攻入11球，其中對汶萊獨進六球。2026年U17亞洲杯正賽又攻入三球，預選賽加正賽九場共進14球，高居國少隊史射手榜第一，並幫助中國隊時隔21年重返U17世界杯。

中國足協主席宋凱今年5月還曾致信趙松源及父母，鼓勵他赴歐洲留洋。目前趙松源尚未簽下職業合同，註冊單位仍是清華大學附屬中學。11月U17世界杯將在卡達登場，中國隊與西班牙、摩洛哥及斐濟同組，這名被寄望成為「中國哈蘭德」的少年，也將迎來更大的考驗。

日前U17男足國際友誼賽中，中國隊勝印尼隊。圖為中國隊球員趙松源在比賽中。(新華...
日前U17男足國際友誼賽中，中國隊勝印尼隊。圖為中國隊球員趙松源在比賽中。(新華社)

中國隊球員趙松源（右）日前賽事與沙烏地阿拉伯隊球員伊沙克在比賽中拚搶。(新華社)
中國隊球員趙松源（右）日前賽事與沙烏地阿拉伯隊球員伊沙克在比賽中拚搶。(新華社)

精華 FAQ

  • 因為他身高達1.94米，接近哈蘭德體格，卻不只是靠身材吃飯，還具備盤帶、突破、支點與終結能力，展現出罕見的全能前鋒特質。

  • 他對阿森納U17上演「一過五」破門，對勒沃庫森U17則替補不到2分鐘就完成頭球助攻與遠射破門，幫助中國U17取得關鍵勝利。

  • 他尚未簽下職業合同，仍註冊於清華附中，但已被鼓勵赴歐洲發展。接下來他將出戰11月U17世界杯，面對西班牙、摩洛哥與斐濟等隊考驗。

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