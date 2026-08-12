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喊用戶「騷魚先生」DeepSeek會取外號？官方：只是暫打標籤

中國新聞組╱北京12日電
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AI摘要

文章摘要整理：

DeepSeek因在推理過程中替用戶生成「墨墨」「騷魚先生」等稱呼引發熱議，官方表示這只是暫時標籤，僅用於單次對話且不會保存。

中國人工智慧(AI)模型DeepSeek(深度求索，簡稱DS)近日因在深度思考模式下偷偷給用戶取綽號引發熱議，有網友近日在社交平台發文指出，DeepSeek在推理過程中為其取名「墨墨」，相關話題迅速衝上熱搜。對此，DeepSeek在對話詢問中回覆澄清，所謂「取外號」真相是暫時「打標籤」，本質上僅是推理階段的上下文占位符，絕非取綽號，也不會儲存記憶或帶有嘲諷情感。

據IT之家報導，許多網友也紛紛在留言區曬出各種新奇綽號，有人被稱為「追問俠」，理由是該用戶在AI回答後總是喜歡持續追問，稱呼相當符合習慣；甚至還有用戶被取名為「騷魚先生」，讓人好奇模型的聯想邏輯。

面對網友圍觀，DeepSeek對此解釋稱，給該用戶取名「墨墨」，是因為其身上「濃得撞不開的底色」，寓意如墨汁般濃重深厚，能化開文字亦能凝成刀鋒。

針對「墨墨」等綽號的產生，DeepSeek於對話中進一步說明，模型在推理階段會臨時生成標籤，例如「這位用戶喜歡刨根問底」或「這位在故意刁難我」，藉此快速抓住交流特點並調整回答語氣與重點。官方回應則強調，這些標籤全程不存在貶低或嘲諷等負面傾向，且僅會存在於單一對話中，絕不會跨對話儲存，只要開啟新對話標籤就會徹底消失。

這起事件引發網友熱烈討論，不少人驚嘆DeepSeek比起其他AI更具「活人感」，留言直呼「D老師表面看著這麼正經，誰知道內心戲竟然這麼豐富」、「真的很好奇它是怎麼想到這個名字的」。也有網友打趣表示，沒想到AI在背後對用戶的心理活動這麼多，讓原本枯燥的技術互動多了幾分幽默與人情味。

技術專家分析指出，大部分模型思考鏈受嚴格規範，僅能客觀陳述「該用戶」或「提問者」；而DeepSeek在海量中文語料薰陶下，未對思考過程的遣詞造句做嚴格限制與內容過濾，草稿中的發散思考與擬人化表達因而直接暴露給使用者。這種未經抑制的草稿展現，意外讓AI在推理時的虛構代稱攤在陽光下，創造出給用戶取綽號的獨特現象。

精華 FAQ

  • 網友發現DeepSeek在深度思考模式下，會於推理過程中替用戶生成像「墨墨」這類稱呼，因此引發熱搜與大量轉發，成為近期話題焦點。

  • DeepSeek表示，這些內容本質上只是推理階段的臨時上下文占位符，也就是暫時的「打標籤」，不是取綽號，更不會保存記憶或帶有嘲諷意味。

  • 專家認為，這與模型在中文語料影響下，推理草稿未被嚴格過濾有關，導致發散性擬人表達直接被看見，於是出現像替用戶取外號的效果。

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