民族歌劇代表 唱響「我的祖國」 歌唱家郭蘭英97歲辭世

郭蘭英8月11日因病在廣州去世，享耆壽97歲。(取材自央視)

AI摘要 文章摘要整理： 中國民族歌劇代表郭蘭英8月11日病逝廣州，享耆壽97歲；她以《我的祖國》、 《南泥灣》等經典唱紅大江南北，並將後半生投入聲樂教育與人才培養。

中國民族歌劇代表人物、著名歌劇表演藝術家郭蘭英8月11日因病在廣州去世，享耆壽97歲。中國歌劇舞劇院發布訃告證實消息，並表示郭蘭英生前曾留下遺願，後事一切從簡，不設靈堂，也不舉行追悼會及遺體 告別儀式。這位以一曲「我的祖國」唱遍大江南北的藝術家離世後，留下的不僅是經典歌聲，更是一代中國民族歌劇發展的重要印記。

郭蘭英1930年出生於山西平遙，幼年便進入戲班學習晉劇，接受傳統戲曲訓練。1945年，16歲的她觀看新歌劇「白毛女」後深受觸動，決定投身革命文藝隊伍。此後，她將戲曲表演的身段、唱腔與民族歌劇的演唱方式融合，逐步形成獨具特色的舞台風格，也成為中國民族新歌劇表演體系的重要奠基者。

在舞台上，郭蘭英先後塑造「白毛女」中的喜兒、「小二黑結婚」中的小芹等經典角色。她以細膩的表演和富有感染力的歌聲，將人物命運與時代情感融入作品，讓這些角色成為中國歌劇史上難以取代的藝術形象。

真正讓郭蘭英的歌聲走進千家萬戶的，則是大量膾炙人口的歌曲。1956年，電影「上甘嶺」籌拍期間，郭蘭英受邀演唱插曲「我的祖國」，一句「一條大河波浪寬，風吹稻花香兩岸」至今仍廣為傳唱。這首歌曲也成為她最具代表性的作品之一，被許多人視為幾代中國人的共同記憶。

除了「我的祖國」，郭蘭英演唱的「南泥灣」、「人說山西好風光」、「繡金匾」等歌曲同樣經久不衰。1964年大型音樂舞蹈史詩「東方紅」籌備期間，她參與演出「南泥灣」，並將戲曲台步等表演元素融入舞台，留下令人印象深刻的托舉花籃動作，使作品進一步深入民眾生活。

1982年，郭蘭英正式告別舞台，但她並未離開藝術。1986年，她與丈夫帶著積蓄前往廣東番禺創辦藝術學校，將人生後半段投入民族聲樂教育，30多年來培養大批青年藝術人才。她更強調藝術應該源自人民、服務人民，1994年將自己的演唱版權無償捐獻給國家。

郭蘭英晚年仍持續投入民族聲樂教育與藝術人才培養，並曾多次為青年音樂工作者提供指導。2019年，她獲授「人民藝術家」國家榮譽稱號。從歌劇「白毛女」、「小二黑結婚」，到「我的祖國」、「南泥灣」等作品，郭蘭英的舞台演出與歌唱作品在中國民族歌劇及聲樂發展史上留下重要紀錄。

習近平向郭蘭英頒授國家榮譽稱號獎章。（中新社檔案照）