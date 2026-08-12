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北京-烏蘭巴托 國產大飛機C919國際航班首飛

中國新聞組╱北京12日電
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中國國產客機C919將於國際航線上首飛，計劃於12日從北京首都機場飛往烏蘭巴托。...
中國國產客機C919將於國際航線上首飛，計劃於12日從北京首都機場飛往烏蘭巴托。圖為C919資料照。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

國航北京至烏蘭巴托航線首度由C919執飛，標誌國產大飛機正式進入常態化國際定期航線，同時也顯示其商業化與國際化進程加速。

中國國產客機C919即將飛航國際航線。中國國航北京首都—烏蘭巴托航線12日正式啟用C919國產大飛機執飛，每日執行一班往返航班；這標誌著C919首條常態化投入運營的定期國際客運航線正式落地。

綜合媒體報導，北京至烏蘭巴托航線目前由國航和蒙古民用航空共同運營。C919的首個國際商業航班號為CA723，計畫於12日下午15時從北京首都飛往烏蘭巴托，CA724航班19時從烏蘭巴托飛往北京。

C919是中國首款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式中程客機，由中國商飛研製，定位於150座級單通道窄體機市場，與波音737系列、空客A320系列屬於同一級別。

民航領域專家表示，C919核心性能指標已全面對標歐美同類產品，該航線開通，為國產大飛機提供國際運行試驗平台。下一步，國產大飛機可首先深耕中亞、東南亞等發展中國家市場，奠定良好的商業口碑與運營經驗，再穩步拓寬發達國家市場。

中國國際航空宣布，國航C919的第12條航線12日開啓，這也是C919的首個國際商業航班。截至目前，國航已累計引進C919飛機12架，開通國內航線11條。截至今年7月，C919累計交付41架、安全飛行時長突破13萬小時，累計訂單超1500架，今年上半年已交付8架，預計今年交付目標不低於28架。

C919目前主要訂單來自中國國內航空，海外訂單方面，柬埔寨國家航空已簽約中國商飛支線客機C909共20架，包括馬來西亞、泰國則對C919系列表達興趣與提出購買意向。

不過，C919目前仍面臨核心瓶頸，C919發動機目前使用CFM國際（GE與賽峰合資）的LEAP-1C發動機，受地緣政治影響存在供應鏈風險，受到供應鏈波動影響，產能爬坡緩慢；此外，歐美市場准入遙遠：EASA認證最快2028年，FAA無時間表，短期內無法進入歐美主流市場。

精華 FAQ

  • 這次由國航以C919執飛北京首都至烏蘭巴托航線，首個國際商業航班號為CA723，返程為CA724，12日正式啟用並每日一班往返。

  • 因為這是C919首條常態化投入運營的定期國際客運航線，代表國產大飛機不只在國內商業飛行，也開始接受國際航線運行檢驗。

  • C919目前仍依賴LEAP-1C發動機，受地緣政治影響存在供應鏈風險，且歐盟EASA認證最快2028年、FAA仍無時間表，短期難進入歐美市場。

波音

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