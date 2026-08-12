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淨資產67億→2668億 DeepSeek梁文鋒1年財富增速3850% 全球居冠

中國新聞組╱北京12日電
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中國AI獨角獸DeepSeek創辦人梁文鋒以驚人的3850%年度財富成長率，強勢...
中國AI獨角獸DeepSeek創辦人梁文鋒以驚人的3850%年度財富成長率，強勢登頂全球億萬富豪增速榜首。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

BestBrokers報告顯示，DeepSeek創辦人梁文鋒因公司估值重估，淨資產一年內暴增至395億美元，以3850%增速居全球億萬富豪成長榜首。

海外金融研究機構BestBrokers根據「富比世」數據發布的最新報告顯示，中國AI獨角獸DeepSeek創辦人梁文鋒以驚人的3850%年度財富成長率，強勢登頂全球億萬富豪增速榜首。其個人淨資產從2025年的10億美元（約人民幣67.55億元）一路飆升至395億美元（約人民幣2668.37億元），躋身全球最富有前50人之列。這項財富傳奇隨即衝上社群熱搜，引發廣大網友的熱烈討論。

梁文鋒此番財富的幾何級成長，遠超同期的矽谷科技巨頭創辦人。Bestbrokers榜單資料顯示，全球共有3356位億萬富翁，美國以顯著優勢領先，擁有990位億萬富翁，占全球總數的 29.5%；而中國是亞洲最大的億萬富翁聚集地，也是全球億萬富翁人數第二多的國家，共有511位億萬富翁，總財富估計達2.06兆美元。

全球億萬富豪增速榜單第二名至第八名主要由Anthropic等海外AI團隊成員包攬，其財富增幅約落在1191%左右；而梁文鋒則以3850%、超過三倍的增速形成「斷層式」領先，展現出中國AI技術在全球產業版圖中的強勁爆發力。市場分析指出，梁文鋒身價暴增的核心動力源自DeepSeek在全球大模型市場的強勢崛起，隨著公司迎來重大資本運作重估，其持股價值呈爆發式成長。

面對如此誇張的成長曲線，社群平台上瞬間沸騰，許多網友直呼這簡直是「科技版的財富神話」。有網民驚嘆：「一年翻了近40倍，這成長速度恐怕連開掛都趕不上，簡直是把資本市場玩成了火箭發射！」也有追蹤科技圈的網友感嘆：「當初大家還在質疑本土大模型的商業化能力，沒想到梁文鋒用硬核技術，直接把估值頂到天花板，這才是真正的技術變現。」更有不少人對中國科技企業家在全球富豪榜上的崛起表示振奮，認為這代表全球AI產業洗牌已經開始，中國科技力量正在資本市場與技術前端取得實質突破。

從默默無聞的AI創業團隊到如今跨入全球富豪榜前50強，梁文鋒與DeepSeek的故事不僅標誌著個人財富的傳奇躍升，更被外界視為中國本土人工智慧技術在全球競逐中占據一席之地的最佳註腳。隨著AI大模型產業的不斷演進，這位低調的科技巨頭未來的每一步動作，都將持續牽動全球資本與技術市場的目光。

精華 FAQ

  • 根據BestBrokers引用富比世數據，梁文鋒以3850%的年度財富成長率高居全球億萬富豪增速榜第1名，明顯拉開與其他富豪的差距。

  • 他的個人淨資產從10億美元增至395億美元，約人民幣67.55億元飆到2668.37億元，顯示DeepSeek持股價值因市場重估而大幅上升。

  • 外界認為梁文鋒的暴富曲線像科技版財富神話，反映中國本土AI技術與商業化能力受到資本市場認可，也象徵全球AI競局正在洗牌。

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