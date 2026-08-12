福州7旬夫妻AA制40年 全屋裝監控明算帳

李大爺在全屋裝七、八個監控設防。（取材自福建第一幫團）

AI摘要 文章摘要整理： 福州一對夫妻40年來堅持AA制、分餐分居，妻子中風後因生活安排失衡爆發衝突，丈夫又裝滿監控自保，引發外界對婚姻公平與情感付出的討論。

在傳統觀念中，婚姻講求「同心協力、收支共濟」，然而在福州，一對年過七旬的夫妻卻將「算帳」貫徹了整整40年。李大爺與陳阿姨結婚40年來，始終堅持經濟AA制，不僅財務各自獨立，生活上更是分餐、分居。李大爺認為「雙方都有收入、各自顧家」是公平合理的相處之道，然而這場長達40年的「帳本婚姻」，最終卻在妻子中風 後徹底失控，演變成全屋安裝七、八個監控、夫妻如寇仇般的荒誕局面。

大河報報導，李大爺與陳阿姨年輕時經長輩介紹相親結婚，婚姻基礎本就薄弱。李大爺常年從事船員工作，夫妻倆長期聚少離多。婚後不久，兩人便約定各自管帳、各賺各花。

在李大爺的邏輯裡，只要兩人都有工作與收入，經濟上互不相欠就是最極致的「公平」。然而，這種只算金錢、不計情感的模式，卻忽略了婚姻中所需要的日常陪伴與心理支持。陳阿姨坦言，這40年來自己「從未感受過婚姻的溫度」，同住一個屋檐下，兩人更像是毫無交情的合租室友，家庭歸屬感蕩然無存。

這段維繫了40年的脆弱平衡，在今年年初徹底崩塌。陳阿姨因中風出院後，飲食上出現許多忌口與禁忌。李大爺以此為由，順勢提出「分餐做飯」。

這一舉動成了壓垮婚姻的最後一根稻草。陳阿姨積壓半生的委屈與冷落一朝爆發，情緒失控下寫下了詛咒文字並砸毀物品。面對妻子的激烈反應，李大爺並未選擇溝通或包容，反而花費數千元，在全屋各處安裝了七、八個監控攝影機，甚至直言「怕她害我」。

調解員指出，這場家庭危機看似因「吃飯」而起，實質上是李大爺長期在丈夫角色上的缺位。數十年來對情感需求的忽視，讓妻子的怨念日積月累，最終以最劇烈的方式反噬了這段關係。

這起事件在網路引發熱烈討論。許多網友感嘆，金錢可以平分，但家庭中的隱性付出，如家務瑣碎、情緒包容與生病照顧，根本無法精確記帳。過度追求形式上的「公平」，往往只會算走溫度、算掉信任。

在調解員的介入下，陳阿姨已為自身的過激行為道歉，李大爺也表示願意再給婚姻一次機會。然而，李大爺仍堅持暫不拆除監控，表示要「視後續相處情況再決定」。

李大爺談及和老伴爆發衝突。（取材自福建第一幫團）