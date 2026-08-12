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新校徽像旭日旗？青島大學澄清：AI造謠

中國新聞組╱北京12日電
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青島大學真的校徽。(取材自微博)
青島大學真的校徽。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

青島大學澄清，網傳「新校徽像旭日旗並被撤下」並不屬實，圖案係AI生成的偽造內容，校方近期未進行任何校徽更換或徵集。

近日，一段宣稱「青島大學新校徽被指像旭日旗，校方緊急撤下」的影片，在網上引發廣泛關注。對此，青島網路聯合闢謠平台及青島大學官方11日正式回應，明確指出該訊息為徹頭徹尾的虛假謠言，網傳圖片係由AI工具生成的偽造圖案，校方近期從未進行過任何新校徽的徵集或更換工作。

觀察者網報導，有網民10日在短影音平台發布影片，聲稱青島大學推出了新版校徽，並質疑其圖樣風格與日本「旭日旗」相似，甚至誇大稱「校方已緊急撤下」。影片搭配聳動標題後，迅速引發部分網友的強烈情緒與討論。

然而經權威機構與校方查證，網傳圖案根本不是青島大學的官方圖案，而是造謠者利用AI繪圖工具生成的虛假圖片，藉由爭議性內容搭配誇張標題，利用情緒傳播來獲取網路流量。

針對這起輿情事件，青島大學明確澄清，自1909年建校以來，學校從未設計或使用過網傳圖樣，近期亦未開展任何新校徽的設計、徵集或發布工作。事實上，青島大學現行校徽自2013年5月正式啟用以來，已穩定沿用至今13年，從未發生變更。

現行校徽以深藍色為主基調，呈現穩重、嚴謹的學術氛圍，圖案由中英文校名及建校年份組合而成，中英文採不對稱構圖，交替出現的四部分色塊，寓意著學校主體由四所高校合併組建的發展歷程。

針對利用AI工具造謠的現象，媒體與相關部門特別提醒，生成式AI技術的普及雖帶來便利，但也降低了造謠門檻。公安機關及網路闢謠平台強調，網路空間絕非法外之地，對於編造、散布謠言擾亂公共秩序的行為，將依法嚴厲打擊並追究相關責任。官方也提醒廣大網友，面對網路熱點訊息應保持理性與客觀，提高辨識能力，做到不造謠、不信謠、不傳謠，共同維護健康清朗的網路環境。

一段宣稱「青島大學新校徽被指像旭日旗，校方緊急撤下」的影片，在網上引發廣泛關注。...
一段宣稱「青島大學新校徽被指像旭日旗，校方緊急撤下」的影片，在網上引發廣泛關注。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 爭議源於短影音平台上一段影片，聲稱青島大學推出新校徽，外觀還像日本旭日旗，甚至說校方已緊急撤下，引發網友熱議；但這些說法後來都被證實是假的。

  • 青島大學表示，自1909年建校以來從未使用網傳圖樣，近期也沒有進行新校徽設計、徵集或發布工作；現行校徽自2013年5月啟用後一直沿用至今。

  • 新聞提醒民眾面對熱點資訊要保持理性查證，不要因聳動標題就轉傳；生成式AI雖便利，卻也降低造謠門檻，散布謠言擾亂秩序者將依法受罰。

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