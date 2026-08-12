北京蓮花池公園文化節 800年觀復古蓮驚豔綻放

近日在蓮花池公園盛開的觀復古蓮。(本報北京傳真)

AI摘要 文章摘要整理： 北京蓮花池公園荷花文化節中，800多年古蓮子培育出的「觀復古蓮」成最大亮點，展現古蓮保存、喚醒與延續品種的科研成果。

北京蓮花池公園日前舉辦荷花文化節，十餘萬株荷花競相開放。公園東廣場精品盆栽展區，有幾株亭亭玉立、粉白相間的「觀復古蓮」，是本屆荷花文化節的最大亮點。

碧水清波間，幾株古蓮由片片荷葉簇擁著從水中悄然探出，花色粉潤淡雅，花瓣自由舒展。2024年，蓮花池公園受觀復博物館委託，將其收藏的古蓮子實施保護性培育。經科研機構專業檢測，該古蓮子距今已800多年。「古蓮子之所以能沉睡數百年而不朽，主要歸功於蓮子天生的長壽基因。」全程參與古蓮子培育的蓮花池公園高級工程師李開宇介紹。

首先，蓮子的果皮，也就是蓮子的外殼十分堅硬，內部具有細密的柵欄細胞、厚壁細胞，蓮子成熟後氣孔道幾近閉合，形成天然「密封艙」，可以隔絕水、空氣和微生物。另外，保存的環境也至關重要，「大部分能萌發的古蓮子都是在泥炭層裡挖出來的，這種乾燥、低溫的隔絕環境，利於古蓮子的長久保存。成熟的蓮子在其中進入深度休眠，呼吸近乎停止。」李開宇說。

古蓮子是如何被喚醒復活的呢？李開宇說，關鍵分為兩步：第一步是對古蓮子進行「破頭」處理，就是在蓮子較圓滑的一頭破開一個小口，打破它的休眠；第二步是用溫度適宜的溫水浸泡，進行催芽，「經過團隊精心培育，古蓮子的發芽率在50%、60%。」李開宇介紹，等古蓮子發芽、長出小葉和鬚根後，就移栽到盆中進行定植養護。古蓮子在培育的當年就開出了花，開花之後又結了藕。為了保持其純正「血統」，第二年開春，培育團隊採用種藕繁殖這種無性繁殖方式來延續品種。

「觀復古蓮的花色淡雅粉潤，花型為飄逸單瓣，花徑可達廿五釐米，還原了古代原生荷花的樣貌，形態氣質與現代新品種重瓣荷花截然不同。」李開宇說。