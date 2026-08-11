月牙泉景區「3元芬達賣180元」 遊客酸：比騎駱駝貴？

甘肅月牙泉景區的自助零售機，販賣180元的汽水。（取材自縱覽新聞）

「飲料進了沙漠，身價暴漲60倍」甘肅 鳴沙山月牙泉景區一台自助零售機上，原本市面上售價人民幣3元的芬達汽水被標價180元(約26.6美元)，引發網友吐槽身價暴漲60倍；景區工作人員10日表示，已收到相關反映，正在安排核實情況。

縱覽新聞報導，有網友9日在短視頻平台發布視頻，顯示景區自助零售機內一款芬達標價180元，留言區部分網友認為景區飲品售價高於市面價格可以理解，但如此大幅加價並不合理。也有部分網友認為，可能是該款飲品缺貨，機器顯示的是「防拍價」，並非實際售賣價格。

多名遊客表示，此前在鳴沙山月牙泉景區自助零售機購買過飲品，礦泉水售價約2元，500毫升汽水售價在8元至10元區間。不少網友直接質疑景區存在「宰客」嫌疑，認為這種標價會嚴重影響遊客對景區的遊玩體驗。月牙泉景區‌騎駱駝礎款常規價‌100-130元/人‌，也有網友調侃，這個價格比景區騎駱駝、租防沙鞋套的費用還要高，完全不符合常理。

鳴沙山月牙泉景區客服10日上午回應表示，已經收到遊客反映，也留意到網絡流傳的相關視頻。問題已上報並由負責人安排核實，對於該款飲料實際售價，因自助零售機設在景區內部，客服人員並不清楚。

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