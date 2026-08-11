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結婚40年都AA制 福州男與妻激烈衝突後 屋內裝8監視器

中國新聞組／北京11日電
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李大爺談及和老伴爆發衝突。（取材自福建第一幫團）
李大爺談及和老伴爆發衝突。（取材自福建第一幫團）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：福州年過七旬夫妻結婚40餘年，長期採取經濟AA制。
  • 重點二：妻子中風後因分餐與爭吵升高，丈夫在屋內裝了7、8個監視器。
  • 重點三：經調解員勸導後，雙方坦承多年積怨，丈夫願再給婚姻一次機會。

福州一對年過七旬夫妻相伴四十餘年，長期維持經濟獨立、分餐分居的「AA制」生活，今年年初爆發激烈爭吵後，丈夫為防備老伴花費數千元在家中安裝七、八個監控，經調解小組開導後，丈夫決定再給這段四十年的婚姻一次重修舊好的機會。

福建第一幫幫團報導，李大爺與陳阿姨經長輩介紹成婚，婚後約定各自賺錢、各自花銷的經濟AA制。婚後李大爺常年從事船員工作，夫妻聚少離多。長期的異地相處、經濟分割、婆家關係疏離，讓陳阿姨始終游離在家庭之外，內心常年孤獨缺愛。

陳阿姨中風患病出院後，因身體飲食有禁忌，李大爺提出分餐做飯，徹底拉開兩人的生活距離，讓陳阿姨積壓的委屈爆發，於今年年初爆發激烈爭執，陳阿姨並寫下多句詛咒文字。李大爺隨後在家中各處安裝七、八個監控，極致防備的相處模式讓關係愈發冰冷，李大爺半年來也多次報警、尋求調解。

調解員指出，婚姻矛盾的根源，在於李大爺長期丈夫角色的缺位。數十年情感忽視，讓陳阿姨的委屈不斷堆積，最終化作暴躁、過激的行為，反噬夫妻關係。

李大爺則表示，自己去年在陳阿姨中風重病臥床時，曾全程貼身照料數月；陳阿姨坦言對此心存感恩，並承認年初寫詛咒文字的做法不妥，承諾今後不會再有類似過激行為。

在調解員開導下，原本難以再信任妻子的李大爺最終放下執念，願意給老伴與這段四十年的婚姻一次機會。

李大爺在全屋裝七、八個監控設防。（取材自福建第一幫團）
李大爺在全屋裝七、八個監控設防。（取材自福建第一幫團）

陳阿姨接受採訪。（取材自福建第一幫團）
陳阿姨接受採訪。（取材自福建第一幫團）

精華 FAQ

  • 兩人當年經長輩介紹結婚後，便約定各自賺錢、各自花銷。丈夫長年當船員、聚少離多，加上經濟分割與婆家關係疏離，讓妻子長期感到孤獨與缺乏陪伴。

  • 妻子中風出院後，丈夫因飲食禁忌提出分餐，等於把生活距離再拉大。積壓多年的委屈在今年初爆發成激烈爭吵，妻子還寫下詛咒文字，丈夫因此在屋內裝了7、8個監控。

  • 調解員指出問題核心在於丈夫長期缺位與情感忽視，雙方也回顧彼此照顧經過。妻子承認詛咒做法不妥並承諾改變，丈夫則放下戒心，願意再給這段40年的婚姻一次機會。

中風

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