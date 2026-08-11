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上海暴雨成「海上」 武康大樓變身巨型郵輪

中國新聞組╱北京11日電
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擁有百年歷史的城市地標武康大樓也因一場暴雨意外「變身」成巨型郵輪。(取材自微博)
擁有百年歷史的城市地標武康大樓也因一場暴雨意外「變身」成巨型郵輪。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

上海遭強降雨侵襲，武康大樓因周邊積水與倒影效果被網友形容成「巨型郵輪」，相關畫面登上熱搜；目前積水已退去，交通與生活逐步恢復。

上海近日遭遇強降雨侵襲，部分地區短時間內出現明顯積水，不少網友驚呼「上海成海上」。擁有百年歷史的城市地標武康大樓也因一場暴雨意外「變身」成巨型郵輪。「上海武康大樓真成船了」相關話題近日登上網路熱搜，大量現場照片與影片曝光，只見大樓周邊道路被雨水覆蓋，水面倒映著獨特的楔形建築輪廓，遠遠望去彷彿一艘停泊在水上的巨輪，讓不少網友直呼「這次真的有海了」。

據網路流傳的現場畫面，上海9日迎來一輪強降雨，武康路及周邊部分路段出現嚴重積水。武康大樓位於淮海中路、武康路等道路交會處，本身就因特殊的船形建築外觀而聞名，暴雨後道路積水範圍擴大，水面恰好將大樓包圍，建築物的倒影與本體連成一片，形成罕見景象。

尤其從遠處觀看時，武康大樓原本狹長的楔形輪廓，在積水倒影映襯下更像船頭破開水面。大樓一側的長陽台則被網友戲稱為「甲板」，整棟建築彷彿突然從街角駛入一片水域。有網友笑稱，「百年前設計師可能也沒想到，船形建築有一天真的會遇到自己的水面。」更有人將這一幕形容為「武康河上的巨輪」，在社群平台引發大量轉發。

武康大樓一直是上海最具辨識度的歷史建築之一，其船形外觀多年來吸引大批遊客及攝影愛好者。這一次，暴雨帶來的大面積積水恰好成為天然「水景」，讓原本只存在於建築外觀上的「船形」意象，意外被完整呈現。

受颱風外圍環流等天氣系統影響，上海近期雨勢明顯增強，部分低窪路段一度出現積水，交通及居民出行受到影響。武康大樓周邊雖然因特殊倒影形成網路奇景，但積水本身也提醒人們，老城區面對短時間極端降雨時，排水系統仍須承受巨大考驗。

面對積水情況，相關部門隨即展開排水及道路清理工作，搶險人員調派抽排設備，並清理排水口周邊落葉等雜物，加速積水消退。至8月10日，武康路及周邊主要道路的積水已基本退去，街區交通與居民生活逐步恢復正常。從目前公開資訊來看，武康大樓建築主體並未因此次降雨受到明顯損害。

精華 FAQ

  • 因武康路周邊積水加深，水面將船形建築包圍，倒影與本體連成一片；遠看時楔形輪廓更像船頭，長陽台也被戲稱為甲板，因此被網友稱作巨型郵輪。

  • 受颱風外圍環流等天氣系統影響，上海部分低窪路段短時間內出現明顯積水，武康路及周邊路段受影響較大，交通與居民出行一度受到干擾。

  • 相關部門已進行排水、道路清理與抽排作業，並清除排水口雜物，加速積水消退；截至8月10日，周邊主要道路已基本恢復，建築主體也未見明顯損害。

郵輪 強降雨

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